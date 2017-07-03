"Арсенал" объявил о трансфере нападающего сборной Франции

Переход стал рекордным для обоих клубов, участвовавших в сделке.
Вчера 23:08
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Фото с официального сайта "Арсенала"
Лондонский "Арсенал" на официальном сайте объявил о трансфере нападающего сборной Франции Александра Ляказетта.
Футболист подписал долгосрочный контракт с "канонирами", но точный срок соглашения пока не уточняется.
26-летний Ляказетт до "Арсенала" играл только за родной "Лион", в котором проделал путь от детской до первой команды. В 2009 году он дебютировал в основном составе и с тех пор провел в чемпионате Франции 203 матча, в которых забил ровно 100 голов (21 с пенальти) и отдал 33 передачи. Последние четыре сезона Ляказетт заканчивал лучшим бомбардиром Лиги 1.
В 2013 году Ляказетт дебютировал в сборной Франции. В ее составе он провел 11 матчей и забил один гол.
Интерес к Ляказетту этим летом проявлял и мадридский "Атлетико", но испанский клуб не смог оформить трансфер из-за бана ФИФА.
И для "Лиона", и для "Арсенала" трансфер Ляказетта стал рекордным. Французский клуб объявил, что максимально получит 60 миллионов евро - в эту сумму включены и возможные бонусы.
Футболист подписал долгосрочный контракт с "канонирами", но точный срок соглашения пока не уточняется.
26-летний Ляказетт до "Арсенала" играл только за родной "Лион", в котором проделал путь от детской до первой команды. В 2009 году он дебютировал в основном составе и с тех пор провел в чемпионате Франции 203 матча, в которых забил ровно 100 голов (21 с пенальти) и отдал 33 передачи. Последние четыре сезона Ляказетт заканчивал лучшим бомбардиром Лиги 1.
В 2013 году Ляказетт дебютировал в сборной Франции. В ее составе он провел 11 матчей и забил один гол.
Интерес к Ляказетту этим летом проявлял и мадридский "Атлетико", но испанский клуб не смог оформить трансфер из-за бана ФИФА.
И для "Лиона", и для "Арсенала" трансфер Ляказетта стал рекордным. Французский клуб объявил, что максимально получит 60 миллионов евро - в эту сумму включены и возможные бонусы.