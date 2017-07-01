Английский клуб официально объявил о переходе Джона Терри

За "Челси" он выступал с 1998 года.
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Джон Терри. Фото с официального сайта "Астон Виллы"
Бывший капитан сборной Англии и "Челси" Джон Терри стал игроком "Астон Виллы". Об этом клуб объявил на официальном сайте.
Контракт Терри с "Астон Виллой" рассчитан на один сезон. По информации английских журналистов, в соглашении предусмотрена возможность его продления еще на один год. В прошедшем сезоне "Астон Вилла" заняла 13-е место из 24 команд в чемпионшипе - втором по силе дивизионе чемпионата Англии.
"Я рад присоединиться к "Астон Вилле". Это клуб, которым я восхищался в течение многих лет, "Вилла Парк" - один из лучших стадионов в Англии, и здесь есть хорошая группа игроков с опытным и успешным менеджером Стивом Брюсом, - сказал Терри после подписания контракта. - Не могу дождаться, когда начну тренироваться. Постараюсь помочь команде добиться чего-то особенного в новом сезоне.
Мне было бы очень сложно эмоционально играть против "Челси". В этом клубе я провел 22 года своей карьеры. Горжусь временем, проведенным в лондонском клубе, но теперь начинается новая глава моей жизни".
36-летний Терри весной объявил об уходе из "Челси", за основную команду которого выступал с 1998 года. В 2000 году защитник отыграл один сезон в аренде в "Ноттингем Форресте".
В составе сборной Англии в период с 2003 по 2012 год Терри забил шесть голов в 78 матчах, принимал участие в чемпионатах Европы-2004 и 2012 и чемпионатах мира-2006 и 2010. Вместе с "Челси" Терри он пять раз становился чемпионом и обладателем Кубка Англии, выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Контракт Терри с "Астон Виллой" рассчитан на один сезон. По информации английских журналистов, в соглашении предусмотрена возможность его продления еще на один год. В прошедшем сезоне "Астон Вилла" заняла 13-е место из 24 команд в чемпионшипе - втором по силе дивизионе чемпионата Англии.
"Я рад присоединиться к "Астон Вилле". Это клуб, которым я восхищался в течение многих лет, "Вилла Парк" - один из лучших стадионов в Англии, и здесь есть хорошая группа игроков с опытным и успешным менеджером Стивом Брюсом, - сказал Терри после подписания контракта. - Не могу дождаться, когда начну тренироваться. Постараюсь помочь команде добиться чего-то особенного в новом сезоне.
Мне было бы очень сложно эмоционально играть против "Челси". В этом клубе я провел 22 года своей карьеры. Горжусь временем, проведенным в лондонском клубе, но теперь начинается новая глава моей жизни".
#WelcomeJT: John Terry will wear the No. shirt this season...#AVFC #PartOfThePride pic.twitter.com/wS9ebj5gvk— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 3 июля 2017 г.
36-летний Терри весной объявил об уходе из "Челси", за основную команду которого выступал с 1998 года. В 2000 году защитник отыграл один сезон в аренде в "Ноттингем Форресте".
В составе сборной Англии в период с 2003 по 2012 год Терри забил шесть голов в 78 матчах, принимал участие в чемпионатах Европы-2004 и 2012 и чемпионатах мира-2006 и 2010. Вместе с "Челси" Терри он пять раз становился чемпионом и обладателем Кубка Англии, выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.