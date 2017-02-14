Международный союз биатлонистов подтвердил отрицательные результаты на допинг у казахстанских спортсменов

Все члены сборной оказались "чистыми".
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Генеральный секретарь IBU Николь Реш подтвердила, что все результаты допинг-проб, взятых у казахстанских биатлонистов и проверенных в аккредитованной лаборатории ВАДА, оказались отрицательными, сообщает "Чемпионат.сом".
"Мы получили сегодня результаты рейда полиции 8 февраля в расположение сборной Казахстана. Они сделали допинг-тесты - кровь и мочу - и получили результаты из аккредитованной лаборатории ВАДА. Я рада заявить, что все пробы были отрицательными. В этой связи у IBU нет никаких оснований для санкций в отношении казахстанской команды. Полиция продолжает расследование, которое может длиться недели или месяцы. Атлеты, выступающие на чемпионате мира, все чисты. Это приятная для всех нас новость", - сказала Реш.
Напомним, ранее о том, что допинг-пробы казахстанских биатлонистов оказались отрицательными, заявил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Ранее запрещенные препараты обнаружила австрийская полиция. По сообщению анонимного свидетеля, на одной из заправочных станций пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых были обнаружены использованные одноразовые шприцы, системы для переливания крови, ампулы из-под лекарств, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Было установлено, что все это принадлежит команде Казахстана, в связи с чем состоялся обыск делегации. Всех спортсменов проверили на допинг. Как заявили в казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение.