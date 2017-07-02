Капитан сборной Казахстана по теннису прокомментировал интервью Бублика о казахском языке

Экс-россиянин перешел под флаг Казахстана в конце 2016 года.
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- Казахстанец Александр Бублик взял семь геймов в матче с Энди Марреем на "Уимблдоне"
Фото: Shaun Botterill / Getty Images
Вице-президент Федерации тенниса Казахстана и капитан сборной страны Диас Доскараев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz забавное интервью отечественного теннисиста Александра Бублика телеканалу Eurosport.
- Я бы не назвал данную ситуацию инцидентом. Он казахстанец, и все знают, что он натурализованный теннисист. Он не обязан знать казахский язык. Возможно, его высказывание неправильно трактовали. Фактически он прав, что он по национальности русский. Возможно, людям не понравилось, что он не назвал себя казахстанцем.
Главное, что он, как и все граждане, обязан знать гимн Казахстана и символы нашего государства. Все наши теннисисты знают гимн, и во время всех турниров мы ожидаем, что наши дети с малых лет поют гимн. Мы соответствующую работу в Федерации проводим и с Бубликом проведем, объясним как правильно высказываться. Из этого делать шумиху - это излишнее.
- А как вы оцениваете его выступление на "Уимблдоне"?
- Ожидание были большие от его матча с Энди Марреем. Но мы все понимали, что Саше может не хватить опыта. Он еще молод, а играл против первой ракетки мира и действующего чемпиона "Уимблдона". Видно было, что он нервничал с самого начала.
Во втором сете, если бы не ранний брейк, то можно было цепляться. Маррей давал шанс, и подача у Бублика проходила. Можно было играть на равных. Жаль, что он сразу отдал свою подачу и был в роли догоняющего. При счете 5:4 на подаче Маррея был счет 0:40 - вот когда был шанс переломить ход матча.
Бублику необходимо еще играть большое количество матчей на таком уровне. Он всего лишь год играет на таком уровне АТР. Перспективы и потенциал у него есть. Именно поэтому к нему и такое внимание со стороны мирового сообщества и поэтому он является игроком АТР NextGen (самые перспективные игроки мира). На его счету две победы над игроками из ТОП-20. Это означает, что он чего-то стоит.
Самое главное для Казахстана - это позитивный имидж Бублика на развитие тенниса в Казахстане и его результаты на международной арене.
Напомним, что на "Уимблдоне" в матче против лидера рейтинга ATP британца и действующего победителя турнира Энди Маррея Бублик взял семь геймов и проиграл в трех сетах - 1:6, 4:6, 2:6. После этой игры комментаторы Eurosport Владас Ташев (настоящая фамилия - Ласицкас) и Анна Чакветадзе, которая в прошлом была пятой ракеткой мира, проверили Бублика на знание казахского языка.
- Я бы не назвал данную ситуацию инцидентом. Он казахстанец, и все знают, что он натурализованный теннисист. Он не обязан знать казахский язык. Возможно, его высказывание неправильно трактовали. Фактически он прав, что он по национальности русский. Возможно, людям не понравилось, что он не назвал себя казахстанцем.
Главное, что он, как и все граждане, обязан знать гимн Казахстана и символы нашего государства. Все наши теннисисты знают гимн, и во время всех турниров мы ожидаем, что наши дети с малых лет поют гимн. Мы соответствующую работу в Федерации проводим и с Бубликом проведем, объясним как правильно высказываться. Из этого делать шумиху - это излишнее.
- А как вы оцениваете его выступление на "Уимблдоне"?
- Ожидание были большие от его матча с Энди Марреем. Но мы все понимали, что Саше может не хватить опыта. Он еще молод, а играл против первой ракетки мира и действующего чемпиона "Уимблдона". Видно было, что он нервничал с самого начала.
Во втором сете, если бы не ранний брейк, то можно было цепляться. Маррей давал шанс, и подача у Бублика проходила. Можно было играть на равных. Жаль, что он сразу отдал свою подачу и был в роли догоняющего. При счете 5:4 на подаче Маррея был счет 0:40 - вот когда был шанс переломить ход матча.
Бублику необходимо еще играть большое количество матчей на таком уровне. Он всего лишь год играет на таком уровне АТР. Перспективы и потенциал у него есть. Именно поэтому к нему и такое внимание со стороны мирового сообщества и поэтому он является игроком АТР NextGen (самые перспективные игроки мира). На его счету две победы над игроками из ТОП-20. Это означает, что он чего-то стоит.
Самое главное для Казахстана - это позитивный имидж Бублика на развитие тенниса в Казахстане и его результаты на международной арене.
Напомним, что на "Уимблдоне" в матче против лидера рейтинга ATP британца и действующего победителя турнира Энди Маррея Бублик взял семь геймов и проиграл в трех сетах - 1:6, 4:6, 2:6. После этой игры комментаторы Eurosport Владас Ташев (настоящая фамилия - Ласицкас) и Анна Чакветадзе, которая в прошлом была пятой ракеткой мира, проверили Бублика на знание казахского языка.