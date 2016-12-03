Михаил Кукушкин проиграл 17-летнему австралийцу на турнире в Брисбене

Теннисисты провели на корте чуть больше полутора часов.
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Фото Никиты Басова©
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не смог выйти в основную сетку турнира в австралийском Брисбене, передает корреспондент Vesti.kz.
В квалификации Кукушкин в двух сетах проиграл австралийцу Алексу Де Минауру - 4:6, 6:7. Встреча продолжалась один час и 39 минут.
В рейтинге ATP 29-летний Кукушкин занимает 89-е место, а 17-летний Де Минаур идет на 348-й строчке. До сегодняшнего дня теннисисты не встречались друг с другом.
Турнир в Брисбене имеет серию ATP 250, то есть его победителю начисляется 250 очков. Призовой фонд соревнования составляет 439 тысяч долларов. Основная часть турнира стартует 1 января и продлится шесть дней.
В квалификации Кукушкин в двух сетах проиграл австралийцу Алексу Де Минауру - 4:6, 6:7. Встреча продолжалась один час и 39 минут.
В рейтинге ATP 29-летний Кукушкин занимает 89-е место, а 17-летний Де Минаур идет на 348-й строчке. До сегодняшнего дня теннисисты не встречались друг с другом.
Турнир в Брисбене имеет серию ATP 250, то есть его победителю начисляется 250 очков. Призовой фонд соревнования составляет 439 тысяч долларов. Основная часть турнира стартует 1 января и продлится шесть дней.