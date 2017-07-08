"Плохому танцору свои тапочки жмут". Зябкина прокомментировала триумф на ЧА по легкой атлетике

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 1:1
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 20:30
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
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Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
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Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
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Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
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Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
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Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
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Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Конта Халеп 20:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Плохому танцору свои тапочки жмут". Зябкина прокомментировала триумф на ЧА по легкой атлетике

Спортсменка отметилась тремя золотыми медалями.

Тим Роман Тим Роман

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5 Комментариев
Фото ФЛА РК
Фото ФЛА РК

Сборная Казахстана по легкой атлетике вернулась из индийского Бхубанешвара, где проходил чемпионат Азии. Главным триумфатором команды стала Виктория Зябкина, на счету которой три золотые медали. В интервью корреспонденту Vesti.kz лидер команды рассказала о том, каково это выступать четыре дня подряд, а также о проблеме перед финалом на 200 метров.

- Виктория, стать трехкратной чемпионкой Универсиады и трехкратной обладательницей "золота" Азии - одно и то же? Не ощущалось нечто наподобие дежавю?

- Ощущения другие. На Универсиаде я даже не думала про победу. А здесь вышло так, что в Бхубанешвар я отправилась в статусе лидера. И уже осознаешь, что золотая медаль практически у меня, и главное было не "сломаться" морально. Физически я была готова, и главная задача - подойти ко всем стартам с головой.

- Вы сразу готовились к дуэли с коллегой по сборной Ольгой Сафроновой? Конкретно на "стометровке". Или предусматривали, что кто-то еще может "выстрелить"?

- Каждый спортсмен сам себе является главным соперником. И сильно навредить себе, опять-таки, может только сам спортсмен. 

- Каково это - выдержать весь чемпионат Азии без отдыха, показывая высокий результат?

- Да, мы нон-стопом выступали. Как начали 6 июля, закончили уже в последний день, 9-го. Морально очень тяжело. Все-таки четыре "боевых" дня.

- А как справляетесь с такой нагрузкой?

- На самом деле и выбора-то нет. Пытаешься отвлечься, спишь. Надо просто меньше думать о предстоящих забегах, пытаться освободиться от подобных мыслей. Ну и главный помощник в такие моменты - это опыт. 

- Некоторые Ваши соперницы в интервью говорили о не совсем подходящей для спринта дорожке, что в итоге повлияло на их результат.

- Плохому танцору свои тапочки жмут. Если человек готов, то он готов, и покрытие, погода будут совершенно неважны. А если не готов, то найдется много оправданий своего неудачного выступления.

- А бантик на голове - это своеобразный "ритуал" на время выступления?

- Заметили девушки из Таиланда, которые также выступают в спринте. Они и спросили меня: "А почему один бантик?" Я задумалась. На самом деле это не несет какой-то сакральный смысл. Я бы даже сказала, что неосознанно. Просто так. 

- Ваш тренер Любовь Никитенко говорила про то, что перед стартом на 200 метров были некоторые проблемы...

- Да, у меня небольшая проблема с подколенными связками. Причем на самом старте это не беспокоит. Наверное, связано с тем, что несколько отстранена от этого, сфокусирована на результате. И уже после соревнований, когда организм "выдохнул", я поняла, насколько у меня все болит. Наверное, причиной являются нагрузка, дорожка. Кстати, да. Дорожка действительно несколько мягкая. Но завоевать "золото" она точно не мешала.

- Несколько слов о предстоящем чемпионате мира. До него планируете выступать?

- Нет, нет. Никуда уже больше не поеду. Очень хочется отдохнуть, хотя бы пару дней. Все-таки очень мало осталось времени до ЧМ после азиатского первенства. Плюс в Индии было жарко, душно, ужасный перелет, а также не совсем подходящее питание в Индии. И сейчас необходимо отойти от этого всего. 

Напомним, Зябкина стала лучшей в Азии на дистанциях 100 и 200 метров, а также в составе команды в эстафете 4 по 100 метров.

Чемпионат Азии проходил в индийском Бхубанешваре. Сборная Казахстана стала третьей в медальном зачете с четырьмя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. 

Помимо Виктории Зябкиной, отметиться "золотом" удалось Марии Овчинниковой в тройном прыжке, Светлане Голендовой, Римме Кашафутдиновой, Ольге Сафроновой (эстафетная команда). 

  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
timur D Сегодня 19:59
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
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Жумабай Санкубаев Сегодня 20:01
Статус: МСМК
Рейтинг: 844
У нас в лёгкой атлетике радуют хоть одиночные выстрелы,но они ЗОЛОТЫЕ!!! Поздравляем!!!
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Шах Ермекулы Сегодня 20:29
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 255
В место яйца, тапочки ха-ха)
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Димьян Демидов Сегодня 20:40
Статус: Юниор
Рейтинг: 52
Молодец,Вика.Поздравляю,всех с победой
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Замир Джумагалиев Сегодня 20:50
Статус: Профи
Рейтинг: 436
Молодец, Вика! Таких их. Удачи на следующих стартах!
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