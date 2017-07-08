"Плохому танцору свои тапочки жмут". Зябкина прокомментировала триумф на ЧА по легкой атлетике

Спортсменка отметилась тремя золотыми медалями.
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Сборная Казахстана по легкой атлетике вернулась из индийского Бхубанешвара, где проходил чемпионат Азии. Главным триумфатором команды стала Виктория Зябкина, на счету которой три золотые медали. В интервью корреспонденту Vesti.kz лидер команды рассказала о том, каково это выступать четыре дня подряд, а также о проблеме перед финалом на 200 метров.
- Виктория, стать трехкратной чемпионкой Универсиады и трехкратной обладательницей "золота" Азии - одно и то же? Не ощущалось нечто наподобие дежавю?
- Ощущения другие. На Универсиаде я даже не думала про победу. А здесь вышло так, что в Бхубанешвар я отправилась в статусе лидера. И уже осознаешь, что золотая медаль практически у меня, и главное было не "сломаться" морально. Физически я была готова, и главная задача - подойти ко всем стартам с головой.
- Вы сразу готовились к дуэли с коллегой по сборной Ольгой Сафроновой? Конкретно на "стометровке". Или предусматривали, что кто-то еще может "выстрелить"?
- Каждый спортсмен сам себе является главным соперником. И сильно навредить себе, опять-таки, может только сам спортсмен.
- Каково это - выдержать весь чемпионат Азии без отдыха, показывая высокий результат?
- Да, мы нон-стопом выступали. Как начали 6 июля, закончили уже в последний день, 9-го. Морально очень тяжело. Все-таки четыре "боевых" дня.
- А как справляетесь с такой нагрузкой?
- На самом деле и выбора-то нет. Пытаешься отвлечься, спишь. Надо просто меньше думать о предстоящих забегах, пытаться освободиться от подобных мыслей. Ну и главный помощник в такие моменты - это опыт.
- Некоторые Ваши соперницы в интервью говорили о не совсем подходящей для спринта дорожке, что в итоге повлияло на их результат.
- Плохому танцору свои тапочки жмут. Если человек готов, то он готов, и покрытие, погода будут совершенно неважны. А если не готов, то найдется много оправданий своего неудачного выступления.
- А бантик на голове - это своеобразный "ритуал" на время выступления?
- Заметили девушки из Таиланда, которые также выступают в спринте. Они и спросили меня: "А почему один бантик?" Я задумалась. На самом деле это не несет какой-то сакральный смысл. Я бы даже сказала, что неосознанно. Просто так.
- Ваш тренер Любовь Никитенко говорила про то, что перед стартом на 200 метров были некоторые проблемы...
- Да, у меня небольшая проблема с подколенными связками. Причем на самом старте это не беспокоит. Наверное, связано с тем, что несколько отстранена от этого, сфокусирована на результате. И уже после соревнований, когда организм "выдохнул", я поняла, насколько у меня все болит. Наверное, причиной являются нагрузка, дорожка. Кстати, да. Дорожка действительно несколько мягкая. Но завоевать "золото" она точно не мешала.
- Несколько слов о предстоящем чемпионате мира. До него планируете выступать?
- Нет, нет. Никуда уже больше не поеду. Очень хочется отдохнуть, хотя бы пару дней. Все-таки очень мало осталось времени до ЧМ после азиатского первенства. Плюс в Индии было жарко, душно, ужасный перелет, а также не совсем подходящее питание в Индии. И сейчас необходимо отойти от этого всего.
Напомним, Зябкина стала лучшей в Азии на дистанциях 100 и 200 метров, а также в составе команды в эстафете 4 по 100 метров.
Чемпионат Азии проходил в индийском Бхубанешваре. Сборная Казахстана стала третьей в медальном зачете с четырьмя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.
Помимо Виктории Зябкиной, отметиться "золотом" удалось Марии Овчинниковой в тройном прыжке, Светлане Голендовой, Римме Кашафутдиновой, Ольге Сафроновой (эстафетная команда).