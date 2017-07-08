"Плохому танцору свои тапочки жмут". Зябкина прокомментировала триумф на ЧА по легкой атлетике

Спортсменка отметилась тремя золотыми медалями.

Сборная Казахстана по легкой атлетике вернулась из индийского Бхубанешвара, где проходил чемпионат Азии. Главным триумфатором команды стала Виктория Зябкина, на счету которой три золотые медали. В интервью корреспонденту Vesti.kz лидер команды рассказала о том, каково это выступать четыре дня подряд, а также о проблеме перед финалом на 200 метров.



- Виктория, стать трехкратной чемпионкой Универсиады и трехкратной обладательницей "золота" Азии - одно и то же? Не ощущалось нечто наподобие дежавю?



- Ощущения другие. На Универсиаде я даже не думала про победу. А здесь вышло так, что в Бхубанешвар я отправилась в статусе лидера. И уже осознаешь, что золотая медаль практически у меня, и главное было не "сломаться" морально. Физически я была готова, и главная задача - подойти ко всем стартам с головой.



- Вы сразу готовились к дуэли с коллегой по сборной Ольгой Сафроновой? Конкретно на "стометровке". Или предусматривали, что кто-то еще может "выстрелить"?



- Каждый спортсмен сам себе является главным соперником. И сильно навредить себе, опять-таки, может только сам спортсмен.



- Каково это - выдержать весь чемпионат Азии без отдыха, показывая высокий результат?



- Да, мы нон-стопом выступали. Как начали 6 июля, закончили уже в последний день, 9-го. Морально очень тяжело. Все-таки четыре "боевых" дня.



- А как справляетесь с такой нагрузкой?



- На самом деле и выбора-то нет. Пытаешься отвлечься, спишь. Надо просто меньше думать о предстоящих забегах, пытаться освободиться от подобных мыслей. Ну и главный помощник в такие моменты - это опыт.



- Некоторые Ваши соперницы в интервью говорили о не совсем подходящей для спринта дорожке, что в итоге повлияло на их результат.



- Плохому танцору свои тапочки жмут. Если человек готов, то он готов, и покрытие, погода будут совершенно неважны. А если не готов, то найдется много оправданий своего неудачного выступления.



- А бантик на голове - это своеобразный "ритуал" на время выступления?



- Заметили девушки из Таиланда, которые также выступают в спринте. Они и спросили меня: "А почему один бантик?" Я задумалась. На самом деле это не несет какой-то сакральный смысл. Я бы даже сказала, что неосознанно. Просто так.



- Ваш тренер Любовь Никитенко говорила про то, что перед стартом на 200 метров были некоторые проблемы...



- Да, у меня небольшая проблема с подколенными связками. Причем на самом старте это не беспокоит. Наверное, связано с тем, что несколько отстранена от этого, сфокусирована на результате. И уже после соревнований, когда организм "выдохнул", я поняла, насколько у меня все болит. Наверное, причиной являются нагрузка, дорожка. Кстати, да. Дорожка действительно несколько мягкая. Но завоевать "золото" она точно не мешала.



- Несколько слов о предстоящем чемпионате мира. До него планируете выступать?



- Нет, нет. Никуда уже больше не поеду. Очень хочется отдохнуть, хотя бы пару дней. Все-таки очень мало осталось времени до ЧМ после азиатского первенства. Плюс в Индии было жарко, душно, ужасный перелет, а также не совсем подходящее питание в Индии. И сейчас необходимо отойти от этого всего.



Напомним, Зябкина стала лучшей в Азии на дистанциях 100 и 200 метров, а также в составе команды в эстафете 4 по 100 метров.



Чемпионат Азии проходил в индийском Бхубанешваре. Сборная Казахстана стала третьей в медальном зачете с четырьмя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.



Помимо Виктории Зябкиной, отметиться "золотом" удалось Марии Овчинниковой в тройном прыжке, Светлане Голендовой, Римме Кашафутдиновой, Ольге Сафроновой (эстафетная команда).