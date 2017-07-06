Казахстанка Мария Овчинникова стала чемпионкой Азии по легкой атлетике

Спортсменка завоевала "золото" в тройном прыжке.
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Казахстанская легкоатлетка Мария Овчинникова одержала победу в тройном прыжке на чемпионате Азии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В тройном прыжке в отсутствии лидера сборной - Ольги Рыпаковой - в Бхубанешваре Казахстан представляли Ирина Эктова и Мария Очинникова, для которой азиатское первенство стало дебютным в карьере.
Основная борьба за первое место как раз развернулась между двумя казахстанками, где сильнее оказалась Овчинникова. В своей лучшей попытке Мария показала 13 метров 72 сантиметра. Ирина Эктова с 13 метрами 62 сантиметрами стала второй. Третье место заняла Шеена Н из Индии - 13 метров 42 сантиметра.
Добавим, что накануне, 7 июля, Виктория Зябкина отметилась золотой медалью чемпионата Азии на дистанции 100 метров. В этом же виде программы "серебро" на счету Ольги Сафроновой. А Иван Иванов стал третьим в толкании ядра.