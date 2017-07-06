Виктория Зябкина завоевала "золото" чемпионата Азии по легкой атлетике

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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 0:0
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 19:00
Атырау Тараз 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 22:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 19:00
Атырау Тараз 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 22:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов Карасев
Залилов Юлдашев
Нурсултанов Дардара
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
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Виктория Зябкина завоевала "золото" чемпионата Азии по легкой атлетике

Ольга Сафронова в финале "стометровки" финишировала второй.

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1 Комментариев
Фото ФЛА РК©
Фото ФЛА РК©

Казахстанская легкоатлетка Виктория Зябкина стала чемпионкой Азии в беге на 100 метров, сообщает корреспондент Vesti.kz. Для нее азиатское "золото" стало третьим в карьере.

В индийском Бхубанешваре продолжается чемпионат Азии по легкой атлетике, который стартовал вчера, 6 июля. В первый день казахстанская команда осталась без завоеванных наград. Однако второй ознаменовался сразу несколькими наградами различного достоинства.

Так, Виктория Зябкина стала лучшей на дистанции 100 метров - 11 секунд 39 сотых. Следом за ней финишировала еще одна казахстанка - Ольга Сафронова, которая показала 11 секунд 45 сотых. Замкнула тройку лучших Дути Чанд из Индии - 11 секунд 52 сотых.

Для Зябкиной золотая медаль чемпионата Азии стала третьей в карьере. Ранее она побеждала на дистанции 200 метров в 2013 году (Пуна, Индия) и в 2015 (Ухань, Китай). В том же 2015 она отметилась серебряной медалью на "стометровке".

В толкании ядра бронзовую медаль завоевал Иван Иванов. В своей лучшей попытке он толкнул снаряд на 19 метров 41 сантиметр. Победу одержал Али Самари из Ирана - 19 метров 80 сантиметров. "Серебро" на счету Таджиндера Пал Сингха - 19 метров 77 сантиметров.

Добавим, что азиатское первенство продлится до 9 июля включительно. Сборная Казахстана представлена командой в составе 31 человека.

 

  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Fankz Вчера 23:47
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5151
Молодцы! Виктория и должна быть золотой) потому что победа!
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