Женская эстафетная команда принесла Казахстану третье "золото" ЧА по легкой атлетике

Ранее в тройном прыжке победу праздновала Мария Овчинникова.
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Фото ФЛА РК©
Женская эстафетная команда принесла Казахстану третье "золото" чемпионата Азии по легкой атлетике, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В индийском Бхубанешваре подошел к концу третий соревновательный день чемпионата Азии. Казахстанские легкоатлеты сумели отличиться двумя золотыми и одной серебряной медалями.
Вслед за Марией Овчинниковой, которая первенствовала в тройном прыжке (второе место у Ирины Эктовой - прим.ред), "золото" завоевала женская эстафетная команда. В финальном забеге эстафеты 4 по 100 метров казахстанки показали время 43 секунды 53 сотых. Практически с секундным отставанием финишировали китаянки - 44 секунды 50 сотых. Третье место завоевали спортсменки из Индии - 44 секунды 57 сотых.
Буквально немного не хватило для подиума казахстанским барьеристам. В мужском и женском финалах Дмитрий Коблов и Мерджен Ишангулиева стали четвертыми.
В финале у женщин на 100 метров с барьерами Анастасия Виноградова и Айгерим Шыназбекова заняли шестое и восьмое место соответственно. Неудачно выступил Роман Лошкарев в прыжках в высоту - 14 место.
Добавим, что ранее Виктория Зябкина принесла сборной Казахстана первую золотую медаль. Она одержала победу на дистанции 100 метров. В этом же финале Ольга Сафронова финишировала второй. В толкании ядра бронзовым призером стал Иван Иванов.
В индийском Бхубанешваре подошел к концу третий соревновательный день чемпионата Азии. Казахстанские легкоатлеты сумели отличиться двумя золотыми и одной серебряной медалями.
Вслед за Марией Овчинниковой, которая первенствовала в тройном прыжке (второе место у Ирины Эктовой - прим.ред), "золото" завоевала женская эстафетная команда. В финальном забеге эстафеты 4 по 100 метров казахстанки показали время 43 секунды 53 сотых. Практически с секундным отставанием финишировали китаянки - 44 секунды 50 сотых. Третье место завоевали спортсменки из Индии - 44 секунды 57 сотых.
Буквально немного не хватило для подиума казахстанским барьеристам. В мужском и женском финалах Дмитрий Коблов и Мерджен Ишангулиева стали четвертыми.
В финале у женщин на 100 метров с барьерами Анастасия Виноградова и Айгерим Шыназбекова заняли шестое и восьмое место соответственно. Неудачно выступил Роман Лошкарев в прыжках в высоту - 14 место.
Добавим, что ранее Виктория Зябкина принесла сборной Казахстана первую золотую медаль. Она одержала победу на дистанции 100 метров. В этом же финале Ольга Сафронова финишировала второй. В толкании ядра бронзовым призером стал Иван Иванов.