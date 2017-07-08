В Пекине прошла пресс-конференция в честь международного марафона ШОС и СВМДА в Астане

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 1:1
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
Маннарино Джокович 23:30
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Заря Лг Урал 0:1
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 23:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

В Пекине прошла пресс-конференция в честь международного марафона ШОС и СВМДА в Астане

Ожидается, что в нем примут участие 5 тысяч человек.

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1 Комментариев
10 июля в здании People’s Daily New Media, где находится редакция легендарной в прошлом газеты, а ныне самого рейтингового народного сайта "Жэньминь Жибао", состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Астане международного марафона.

Встреча в столице Китая прошла в рамках Соглашения о проведении международного Астанинского марафона ШОС и СВМДА в рамках EXPO-2017, подписанного 22 мая 2017 года в Астане между министерством культуры и спорта РК, Федерацией легкой атлетики РК и Юньнаньской компанией культуры и спорта "ШАНХЭ".

Ранее, 4 апреля этого года, между Шанхайской организацией сотрудничества и министерством культуры и спорта РК было принято решение объединить международный марафон с Форумом "Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии" (СВМДА), которому в этом году исполняется 25 лет.

Целью взаимоотношений сторон является установление партнерских отношений, а также развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества. Астанинский марафон ШОС обещает стать одним из наиболее значимых и массовых спортивно-культурных мероприятий в рамках выставки EXPO-2017. 

В своей речи генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов отметил, что на международной выставке EXPO наряду с более чем ста национальными павильонами разных стран действует и павильон ШОС. 27 августа на территории международной выставки EXPO в Астане будет проходить день Шанхайской организации сотрудничества. И в этот же день в Астане стартует традиционный марафон ШОС - Международный астанинский марафон. Впервые марафон ШОС был проведен в 2016 году в Куньмине (КНР), привлек более чем 16 тысяч участников, стал настоящим праздником спорта, и организаторы надеются, что и в Астане будет такое же грандиозное событие.



На пресс-конференции был презентован логотип марафона: бегущий марафонец с элементами, символизирующими флаги стран, входящих в состав ШОС и СВМДА. Также был презентован промо-ролик, который показывает историю марафона, наиболее крупнейшие забеги мира и город Астану как следующий пункт приема праздника спорта.

Как отметил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК Ельсияр Канагатов, для правительства Казахстана проведение марафона является одним из важных спортивных мероприятий в рамках EXPO-2017. Казахстан намерен продолжить славную традицию "семьи ШОС", так что в этом году марафон пройдет в Астане.


Напомним, международный марафон ШОС и СВМДА в рамках EXPO-2017 состоится 27 августа в 08:00 утра в Астане. Забеги пройдут на трех дистанциях: 42,195 километра, десять километров и 2017 метров. Трасса марафона в июне прошла сертификацию ИААФ - Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Маршрут будет охватывать основные улицы левобережья казахстанской столицы. Планируется, что страны-участницы ШОС выставят около 30 спортсменов-профессионалов. Общее количество ожидаемых участников из зарубежных стран составляет 1000 человек. С казахстанской стороны планируется участие 4000 человек. Таким образом, общее количество участников мероприятия составляет 5000 человек.

Онлайн-регистрация на марафон стартует 15 июля 2017 года на сайте www.scomarathon2017.kz.

Первый марафон ШОС был приурочен к 15-летию создания ШОС. Мероприятие поистине стало ярким примером стремления простых людей к здоровому образу жизни, миру, дружбе, сотрудничеству и совместному развитию.
  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 20:40
Статус: Профи
Рейтинг: 488
В рамках экспо продукты питания подешевле будут?))
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