В Пекине прошла пресс-конференция в честь международного марафона ШОС и СВМДА в Астане

Ожидается, что в нем примут участие 5 тысяч человек.
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10 июля в здании People’s Daily New Media, где находится редакция легендарной в прошлом газеты, а ныне самого рейтингового народного сайта "Жэньминь Жибао", состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Астане международного марафона.
Встреча в столице Китая прошла в рамках Соглашения о проведении международного Астанинского марафона ШОС и СВМДА в рамках EXPO-2017, подписанного 22 мая 2017 года в Астане между министерством культуры и спорта РК, Федерацией легкой атлетики РК и Юньнаньской компанией культуры и спорта "ШАНХЭ".
Ранее, 4 апреля этого года, между Шанхайской организацией сотрудничества и министерством культуры и спорта РК было принято решение объединить международный марафон с Форумом "Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии" (СВМДА), которому в этом году исполняется 25 лет.
Целью взаимоотношений сторон является установление партнерских отношений, а также развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества. Астанинский марафон ШОС обещает стать одним из наиболее значимых и массовых спортивно-культурных мероприятий в рамках выставки EXPO-2017.
В своей речи генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов отметил, что на международной выставке EXPO наряду с более чем ста национальными павильонами разных стран действует и павильон ШОС. 27 августа на территории международной выставки EXPO в Астане будет проходить день Шанхайской организации сотрудничества. И в этот же день в Астане стартует традиционный марафон ШОС - Международный астанинский марафон. Впервые марафон ШОС был проведен в 2016 году в Куньмине (КНР), привлек более чем 16 тысяч участников, стал настоящим праздником спорта, и организаторы надеются, что и в Астане будет такое же грандиозное событие.
На пресс-конференции был презентован логотип марафона: бегущий марафонец с элементами, символизирующими флаги стран, входящих в состав ШОС и СВМДА. Также был презентован промо-ролик, который показывает историю марафона, наиболее крупнейшие забеги мира и город Астану как следующий пункт приема праздника спорта.
Как отметил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК Ельсияр Канагатов, для правительства Казахстана проведение марафона является одним из важных спортивных мероприятий в рамках EXPO-2017. Казахстан намерен продолжить славную традицию "семьи ШОС", так что в этом году марафон пройдет в Астане.
Напомним, международный марафон ШОС и СВМДА в рамках EXPO-2017 состоится 27 августа в 08:00 утра в Астане. Забеги пройдут на трех дистанциях: 42,195 километра, десять километров и 2017 метров. Трасса марафона в июне прошла сертификацию ИААФ - Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Маршрут будет охватывать основные улицы левобережья казахстанской столицы. Планируется, что страны-участницы ШОС выставят около 30 спортсменов-профессионалов. Общее количество ожидаемых участников из зарубежных стран составляет 1000 человек. С казахстанской стороны планируется участие 4000 человек. Таким образом, общее количество участников мероприятия составляет 5000 человек.
Онлайн-регистрация на марафон стартует 15 июля 2017 года на сайте www.scomarathon2017.kz.
Первый марафон ШОС был приурочен к 15-летию создания ШОС. Мероприятие поистине стало ярким примером стремления простых людей к здоровому образу жизни, миру, дружбе, сотрудничеству и совместному развитию.
Встреча в столице Китая прошла в рамках Соглашения о проведении международного Астанинского марафона ШОС и СВМДА в рамках EXPO-2017, подписанного 22 мая 2017 года в Астане между министерством культуры и спорта РК, Федерацией легкой атлетики РК и Юньнаньской компанией культуры и спорта "ШАНХЭ".
Ранее, 4 апреля этого года, между Шанхайской организацией сотрудничества и министерством культуры и спорта РК было принято решение объединить международный марафон с Форумом "Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии" (СВМДА), которому в этом году исполняется 25 лет.
Целью взаимоотношений сторон является установление партнерских отношений, а также развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества. Астанинский марафон ШОС обещает стать одним из наиболее значимых и массовых спортивно-культурных мероприятий в рамках выставки EXPO-2017.
В своей речи генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов отметил, что на международной выставке EXPO наряду с более чем ста национальными павильонами разных стран действует и павильон ШОС. 27 августа на территории международной выставки EXPO в Астане будет проходить день Шанхайской организации сотрудничества. И в этот же день в Астане стартует традиционный марафон ШОС - Международный астанинский марафон. Впервые марафон ШОС был проведен в 2016 году в Куньмине (КНР), привлек более чем 16 тысяч участников, стал настоящим праздником спорта, и организаторы надеются, что и в Астане будет такое же грандиозное событие.
На пресс-конференции был презентован логотип марафона: бегущий марафонец с элементами, символизирующими флаги стран, входящих в состав ШОС и СВМДА. Также был презентован промо-ролик, который показывает историю марафона, наиболее крупнейшие забеги мира и город Астану как следующий пункт приема праздника спорта.
Как отметил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК Ельсияр Канагатов, для правительства Казахстана проведение марафона является одним из важных спортивных мероприятий в рамках EXPO-2017. Казахстан намерен продолжить славную традицию "семьи ШОС", так что в этом году марафон пройдет в Астане.
Напомним, международный марафон ШОС и СВМДА в рамках EXPO-2017 состоится 27 августа в 08:00 утра в Астане. Забеги пройдут на трех дистанциях: 42,195 километра, десять километров и 2017 метров. Трасса марафона в июне прошла сертификацию ИААФ - Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Маршрут будет охватывать основные улицы левобережья казахстанской столицы. Планируется, что страны-участницы ШОС выставят около 30 спортсменов-профессионалов. Общее количество ожидаемых участников из зарубежных стран составляет 1000 человек. С казахстанской стороны планируется участие 4000 человек. Таким образом, общее количество участников мероприятия составляет 5000 человек.
Онлайн-регистрация на марафон стартует 15 июля 2017 года на сайте www.scomarathon2017.kz.
Первый марафон ШОС был приурочен к 15-летию создания ШОС. Мероприятие поистине стало ярким примером стремления простых людей к здоровому образу жизни, миру, дружбе, сотрудничеству и совместному развитию.