В "Летнем забеге" примут участие более 650 человек

Соревнования пройдут в Алматы.
Ссылки по теме:
- В Алматы открылась Школа циклических видов спорта
- В Казахстане отпраздновали Международный Олимпийский день
"Алматы Марафон" 15 июля проведет "Летний забег". Количество участников соревнований составит более 650 человек, сообщает пресс-служба оргкомитета.
Цель сезонных забегов - популяризировать активные виды отдыха и помочь любителям бега подготовиться к главному беговому событию следующего года - VII "Алматы Марафону".
Помимо полной дистанции в 15 километров и детской в два километра, организаторы предлагают участникам эстафету, в которой участвуют пары из мужчин и женщин (по 7,5 километра на каждого из участников).
По маршруту забега для участников будут расположены освежающие установки и пункты с водой.
"Регистрация на забег началась 1 июля. Особенностью забега этого года была идея о большой коллекционной медали всех сезонных забегов - зимнего, весеннего, летнего и осеннего. Она достанется участникам всех четырех. Пробежав в летнем мероприятии, участники приблизятся на еще один шаг к тому, чтобы получить еще один элемент большой медали. Наши сезонные забеги всегда наполнены особой атмосферой и имеют ряд преимуществ. Например, здесь небольшие дистанции и необычное место. Мы выбрали рощу имени Баума. Она тенистая и живописная. Роща идеальна, чтобы пробежать дистанцию с друзьями жарким летним днем!" - сообщила директор "Алматы Марафона" Салтанат Казыбаева.
Добавим, что международный благотворительный "Алматы Марафон" проводится с целью пропаганды здорового образа жизни среди казахстанцев. Он является членом Международной ассоциации марафонов и пробегов (AIMS) и считается самым массовым спортивным мероприятием Центральной Азии. Первый марафон был организован 27 мая 2012. Под эгидой "Алматы Марафона" ежегодно проводится более 20 крупных соревнований по различным видам спорта среди любителей.