Соревнования проходили в индийском Бхубанешваре.

Сборная Казахстана заняла третье место в медальном зачете чемпионата Азии по легкой атлетике, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Казахстана.



Соревнования проходили в индийском Бхубанешваре. По итогам четырехдневного азиатского первенства сборная Казахстана везет на родину восемь медалей - четыре "золота", два "серебра" и две "бронзы".



Заключительный день соревнований стал успешным для казахстанских спринтерш. Две ступени пьедестала почета заняли казахстанские бегуньи по итогам выступления на дистанции 200 метров. Виктория Зябкина выиграла золотую медаль с одним из лучших результатов сезона в Азии - 23.10 секунды. Второй финишировала Румешика Кумари из Шри-Ланки - 23.43 секунды. Третье место - еще у одной казахстанской легкоатлетки Ольги Сафроновой - 23.47 секунды.



"Виктория осторожно стартовала на первых метрах - у нее побаливают связки после вчерашней эстафеты. Она там неслась, как угорелая, и вытащила второй этап… Сегодня, выйдя из виража, Зябкина показала, как она может бежать. В длинном спринте - беге на 200 метров - все решает вторая половина дистанции. Ее Виктория чисто выиграла", - прокомментировала выступление своей ученицы известный тренер Любовь Никитенко.







В итоге Виктория Зябкина стала трехкратной чемпионкой Азии 2017 года. Ранее она одержала верх в дистанции на 100 метров, а затем стала победительницей в составе эстафеты 4 по 100 метров вместе с Римой Кашафутдиновой, Светланой Голендовой, Ольгой Сафроновой.



Четвертую золотую медаль в копилку сборной принесла в тройном прыжке Мария Овчинникова, ее дебютное выступление на чемпионате завершилось с результатом 13 метров 72 сантиметра. Стоит отметить, что молодая спортсменка не только стала лучшей на континенте, но и тем самым обеспечила себе путевку на чемпионат мира в Лондоне, который стартует 4 августа.



В тройном прыжке Казахстан представляла также Ирина Эктова, которая "напрыгала" на серебряную медаль - 13 метров 62 сантиметра







Чемпионат Азии принес две медали в личном зачете бегунье Ольге Сафроновой. На ее счету серебро в "стометровке", а также бронза на дистанции 200 метров.



Вторую "бронзу" в общий зачет принес толкатель ядра Иван Иванов во второй день соревнований, показав результат 19 метров 41 сантиметр, уступив представителям Ирана и Индии.



Это позволило казахстанским легкоатлетам выйти на итоговое третье место в командном зачете после Индии (29 медалей: 12 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых) и Китая (8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых). Всего на чемпионате Азии выступили легкоатлеты из 43 стран.



Фото с сайта Odisha2017.games