Велогонщика "Астаны" дисквалифицировали за удар по лицу соперника во время гонки

Такое решение приняла UCL.
Вчера 23:45
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Андрей Гривко. Фото с сайта xsport.ua
Украинский велогонщик "Астаны" Андрей Гривко на 45 дней отстранен от участия в соревнованиях. Такое решение принял Дисциплинарный комитет Международной федерации велоспорта (UCL), сообщает Velolive.com.
Причиной дисквалификация Гривко стал инцидент, случившийся 2 февраля на "Туре Дубая". Во время третьего этапа украинец ударил по лицу немца Марселя Киттеля из бельгийской команды Quick Step Floors. После финиша пострадавший потребовал дисквалифицировать на полгода Гривко, которого сняли с гонки.
Тогда же "Астана" принесла извинения Киттелю и его команде. По словам Гривко, он ответил агрессией на агрессию немца, который создавал опасные ситуации для других участников гонки.
Действия Гривко были квалифицированы судьями как "Акт насилия среди гонщиков". Его дисквалификация начнется 1 мая и продлится до 14 июня 2017 года.
Причиной дисквалификация Гривко стал инцидент, случившийся 2 февраля на "Туре Дубая". Во время третьего этапа украинец ударил по лицу немца Марселя Киттеля из бельгийской команды Quick Step Floors. После финиша пострадавший потребовал дисквалифицировать на полгода Гривко, которого сняли с гонки.
Тогда же "Астана" принесла извинения Киттелю и его команде. По словам Гривко, он ответил агрессией на агрессию немца, который создавал опасные ситуации для других участников гонки.
Действия Гривко были квалифицированы судьями как "Акт насилия среди гонщиков". Его дисквалификация начнется 1 мая и продлится до 14 июня 2017 года.