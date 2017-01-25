Андрея Гривко из "Астаны" сняли с "Тура Дубая" за удар в лицо лидеру гонки

Команда принесла извинения пострадавшему.
Вчера 23:44
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Марсель Киттель. Фото с сайта eurosport.au
Андрей Гривко. Фото с сайта niklife.com.ua
Украинский гонщик "Астаны" Андрей Гривко досрочно закончил гонку "Тур Дубая-2017", которая проходит в ОАЭ.
Как сообщает Velolive.com, во время третьего этапа Гривко ударил в лицо немца Марселя Киттеля из бельгийской команды Quick Step Floors. После финиша пострадавший потребовал наказания для Гривко. Сам же Киттель является промежуточным лидером гонки.
Сообщается, что "Астана" принесла извинения Киттелю и его команде. Гонка "Тур Дубая" началась 31 января и завершится 4 февраля.