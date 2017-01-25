"Я ответил агрессией на агрессию". Андрей Гривко из "Астаны" рассказал, за что ударил лидера "Тура Дубая"

Велогонщик принес извинения.

Велогонщик "Астаны" Андрей Гривко прокомментировал инцидент, произошедший на третьем этапе "Тура Дубая-2017" в ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во время гонки Гривко ударил в лицо Киттелю. Несмотря на это, немец удержал лидерство. Представитель казахстанского клуба досрочно завершил гонку. Киттель же заявил, что гонщика "Астаны" должны дисквалифицировать на полгода.

"Я хотел бы также высказаться по поводу инцидента, который стал причиной нашего конфликта с Марселем Киттелем, - написал Гривко на своей странице в Facebook. - Я 12 лет в профессиональном велоспорте и, как и все, понимаю, что это нормально, когда спринтеры жестко борются за позиции за три километра до финиша, но когда это происходит за 100 километров до финиша, тем более, в такой грубой форме и при таких погодных условиях - это действительно создает огромную опасность для гонщиков.