Я не приму извинений от Гривко из "Астаны". Его должны дисквалифицировать на полгода - немецкий гонщик

Он назвал случившееся позором для велоспорта.

Немецкий велогонщик Марсель Киттель из бельгийской команды Quick Step Floors прокомментировал эпизод на третьем этапе "Тура Дубая-2017" в ОАЭ, передает Velolive.com.



Во время гонки украинский гонщик "Астаны" Андрей Гривко ударил в лицо Киттелю. Несмотря на это, немец удержал лидерство. Представитель казахстанского клуба досрочно завершил гонку.



"Меня ударил Гривко из "Астаны". Поэтому у меня была на лице кровь, я не падал. Думаю, Гривко выпил этим утром слишком много кофе, не знаю, что с ним случилось.



Как только мы поехали под боковым ветром, естественно, началась борьба за позиции. Думаю, в таком случае нормально, когда иногда ты толкаешь других. Я старался вернуться в построения вместе с одним из его молодых товарищей по команде. Ему это не понравилось. Тогда я попытался объехать и оказался между Гривко и его товарищем по команде, мне пришлось немного толкнуть Гривко, но я не отрывал руки от руля. Я попытался поговорить с молодым гонщиком о том, зачем он так рискует, и в этот момент получил удар в лицо.



Я поговорил с ним после этого во время гонки, но что конкретно я ему сказал, не могу повторить здесь. Его должны дисквалифицировать, он должен быть отстранен месяцев на шесть. Это ужасное разочарование для велоспорта, его команды и этой гонки.



Я совсем не понимаю, как он мог так отреагировать. Да, в подобные моменты эмоции переполняют, но это не значит, что у него есть право ударить кого-то в лицо. Одним сантиметром правее, и он мог повредить мне глаз, потому что он разбил мои очки. В пелотоне есть 40 свидетелей, которые все видели.



Он отправил ко мне Айзеля, через которого передал, что извиняется, но для чего? Есть тонкая грань, если в гонке возникает спор, ты говоришь об этом, возможно, можешь коснуться оппонента, с этим у меня проблем нет. Но как только ты кого-то травмируешь, все кончено. Никаких извинений быть не может.



Я не приму от него извинений. Это не имеет ничего общего с велоспортом. То, что сделал Гривко, позорит наш прекрасный спорт", - сказал Киттель.



