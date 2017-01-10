Назван новый капитан "Астана Арланс"

Ранее подобной чести удостаивались Канат Ислам и Самат Башенов.

Экс-боксер сборной Казахстана в весовой категории до 52 килограммов Олжас Саттыбаев станет новым капитаном клуба "Астана Арланс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее подобной чести удостаивались Канат Ислам и Самат Башенов.

Стоит отметить, что перед Олимпийскими играми Саттыбаев стал первым номером в сборной Казахстана и поехал в Рио-де-Жанейро. В 1/8 финала он уступил Рауфу оглы Мамишзаде. После Олимпиады было объявлено об уходе Саттыбаева из национальной команды.

Напомним, двукратный победитель Всемирной серии бокса (WSB) казахстанский клуб "Астана Арланс", входящий в состав президентского клуба "Астана", очередной сезон турнира начнет в группе с командами из Китая, Узбекистана и России. С расписанием матчей "Астана Арланс" можно ознакомиться здесь, а с составом казахстанской команды в этой новости.

Добавим, что в казахстанском клубе может продолжить карьеру серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит.