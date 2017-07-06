Без призера Олимпиады-2016 Василия Левита Казахстан останется без золотой медали на ЧМ в Германии?

Мировой турнир стартует в конце августа.
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29-летний тяжеловес Василий Левит (до 91 килограмма) пропустит финал Всемирной серии бокса (WSB), который пройдет 15 июля в Астане. Под вопросом участие лидера сборной Казахстана и в августовском чемпионате мира. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Трехкратный чемпион Азии и серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит травмировал руку (трещина - прим. автора), но вместе со сборной Казахстана начнет обще-физическую подготовку в Академии АИБА (с 12 июля). Продлится он до 2 августа, после чего боксеры получат небольшой "отпуск". 10 числа сборная снова соберется - на УТС в Астане.
На мировой турнир от Казахстана пробились девять боксеров, но самым опытным среди них является именно Левит. 29-летний боксер еще не выигрывал медалей мировых турниров, но сейчас является одним из фаворитов первого тяжелого веса. Другие казахстанские участники, за исключением Кайрата Ералиева, практически, дебютанты.
Состав сборной Казахстана:
До 52 килограммов - Азамат Исакулов;
До 56 килограммов - Кайрат Ералиев;
До 60 килограммов - Адилет Курметов;
До 64 килограммов - Бекдаулет Ибрагимов;
До 69 килограммов - Абылайхан Жусупов;
До 75 килограммов - Абильхан Аманкул;
До 81 килограмма - Ерик Альжанов;
До 91 килограмма - Василий Левит;
Свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев.
До старта мирового чемпионата в Германии осталось полтора месяца (стартует 25 августа). В 2015 году казахстанские боксеры вернулись с ЧМ без золотых медалей, а двумя годами ранее выиграли сразу четыре первых места (в Алматы - прим. автора). Последним "гостевым" чемпионом мира был Серик Сапиев в 2007 году.
"Мы рассчитываем, что Василий Левит поборется за "золото" чемпионата мира", - поделился прогнозом в одном из интервью Мырзагали Айтжанов.
А с учетом текущего состава команды - 29-летний тяжеловес основная медальная надежда. Если он не успеет залечить травму и набрать форму, то шансы Казахстана на "золото" будут не высокими.
Напомним, чемпионат мира по боксу среди любителей стартует 25 августа в Гамбурге. Одним из самых ожидаемых противостояний турнира может стать повторная встреча между казахстанцем Василием Левитом и Евгением Тищенко из России, что станет повторением олимпийского финала в Рио-де-Жанейро.