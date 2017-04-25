Олимпийский чемпион рассказал, как нужно выигрывать "золото" на чемпионате Азии в Ташкенте

Сам Ибраимов дважды становился чемпионом Азии в столице Узбекистана.
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Ермахан Ибраимов. Фото с сайта kazpravda.kz
Олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов, дважды побеждавший на чемпионате Азии в Ташкенте, рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz, как нужно добывать "золото" в Узбекистане.
- Я два раза там завоевывал путевки на Олимпийские игры. Для успеха там надо быть на голову выше соперников. Почему? Потому что, если будет ничейный счет или ваше преимущество не будет явным, то так вы не сможете выиграть. Я всем ребятам сказал "Берсе қолынан, бермесе жолынан" ("Если дадут, из рук принимает, если не дадут - с силой отнимет"). Только таким образом нужно брать золотую медаль. Я тоже поеду в Ташкент поддержать их.
- Вы были на Олимпийских играх, и видели бои боксеров из Узбекистана. Поделитесь мнением, в чем причина их резкого прогресса?
- Узбекский бокс всегда был... На Олимпийских играх они в последний раз выигрывали золотую медаль в боксе в 2000 году - и все. За 16 лет у них не было олимпийских чемпионов в боксе. Видимо, они так соскучились по боксу, что сразу три боксера у них стали победителями Олимпиады!
Возможно, они еще столько же будут ждать... А может быть пойдут по пути Казахстана и каждый турнир стабильно будут брать одну-две золотые медали. В 2000 году мы одно "золото" уже взяли, а второе нам "хотели-не хотели" давать... Но не тут то было. (Ибраимов победил в весовой категории до 71 килограмма, победив соперника из Румынии Мариана Симиона со счетом 25:23 - прим. Vesti.kz).
- А от кого Вы ждете медалей в Ташкенте?
- Давайте не будет называть фамилий. У нас, в целом, стабильная команда. Конечно, у Узбекистане у узбеков тяжело будет выиграть. Из 10 медалей, если пять заберут узбекские боксеры, то мы должны брать три "золота".
Напомним, чемпионат Азии по боксу стартует 30 апреля. Сборные Казахстана и Узбекистана уже объявили состав команд - некоторые боксеры успели победить и в 2017 году.
- Я два раза там завоевывал путевки на Олимпийские игры. Для успеха там надо быть на голову выше соперников. Почему? Потому что, если будет ничейный счет или ваше преимущество не будет явным, то так вы не сможете выиграть. Я всем ребятам сказал "Берсе қолынан, бермесе жолынан" ("Если дадут, из рук принимает, если не дадут - с силой отнимет"). Только таким образом нужно брать золотую медаль. Я тоже поеду в Ташкент поддержать их.
- Вы были на Олимпийских играх, и видели бои боксеров из Узбекистана. Поделитесь мнением, в чем причина их резкого прогресса?
- Узбекский бокс всегда был... На Олимпийских играх они в последний раз выигрывали золотую медаль в боксе в 2000 году - и все. За 16 лет у них не было олимпийских чемпионов в боксе. Видимо, они так соскучились по боксу, что сразу три боксера у них стали победителями Олимпиады!
Возможно, они еще столько же будут ждать... А может быть пойдут по пути Казахстана и каждый турнир стабильно будут брать одну-две золотые медали. В 2000 году мы одно "золото" уже взяли, а второе нам "хотели-не хотели" давать... Но не тут то было. (Ибраимов победил в весовой категории до 71 килограмма, победив соперника из Румынии Мариана Симиона со счетом 25:23 - прим. Vesti.kz).
- А от кого Вы ждете медалей в Ташкенте?
- Давайте не будет называть фамилий. У нас, в целом, стабильная команда. Конечно, у Узбекистане у узбеков тяжело будет выиграть. Из 10 медалей, если пять заберут узбекские боксеры, то мы должны брать три "золота".
Напомним, чемпионат Азии по боксу стартует 30 апреля. Сборные Казахстана и Узбекистана уже объявили состав команд - некоторые боксеры успели победить и в 2017 году.