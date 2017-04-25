Казахстан - Узбекистан: чьи боксеры лучше выступили в 2017 году?

Чемпионат Азии в Ташкенте начинается 30 апреля.

До старта чемпионата Азии по боксу в Ташкенте остались считанные дни - в воскресенье, 30 апреля, начнутся первые поединки главного континентального состязания. Как выступали на "предварительных" турнирах члены сборных Казахстана и Узбекистана - в материале корреспондента Vesti.kz.



Сборники на национальных чемпионатах



Как и в Казахстане, медалистов Олимпиады-2016 освободили от внутреннего первенства. Другим же пришлось доказывать, что они сильнейшие в стране и готовы выступить на чемпионате Азии.



Двукратный призер чемпионатов мира Жасурбек Латипов (до 52 килограммов) дошел до финала турнира, но на ринг выходить не стал. С "серебром" нацтурнир завершил и еще один будущий участник чемпионата Азии - Икбол Холдоров (до 64 килограммов). В финале он проиграл "в сухую" Элнуру Абдураимову, но место в сборной все же получил (Абдураимов будет выступать на ЧА в категории ниже - до 60 килограммов). Выиграли турнир два других сборника - Исроил Мадридов (до 75 килограммов) и Баходир Жалолов (свыше 91 килограмма).



Причем Мадридов и Жалолов бои предварительных стадий прошли с помощью технических нокаутов. Из текущих сборников казахстанский тренерский штаб взял практически всех чемпионов и призеров. Только тяжеловес Василий Левит не принимал там участие. Все остальные (девять человек) прошли в финал национального турнира, доказав свое право выступать на одном из главных международных турниров в году.



До 49 килограммов - Ержан Жомарт ("серебро") Vs Хасанбой Дусматов (не участвовал).

До 52 килограммов - Азамат Исакулов ("золото") Vs Жасурбек Латипов ("серебро").

До 56 килограммов - Кайрат Ералиев ("золото") Vs Муроджон Ахмадалиев (не участвовал).

До 60 килограммов - Адилет Курметов ("золото") - Элнур Абдураимов ("золото" в категории до 64 килограммов).

До 64 килограммов - Бекдаулет Ибрагимов ("золото") - Икбол Холдоров ("серебро").

До 69 килограммов - Абылайхан Жусупов ("золото") - Шахрам Гиясов (не выступал).

До 75 килограммов - Абильхан Аманкул ("золото") - Исроил Мадримов ("золото").

До 81 килограмма - Ерик Альжанов ("серебро" в категории до 75 килограммов) - Бектемир Меликузиев (не участвовал).

До 91 килограмма - Василий Левит (не участвовал) - Санжар Турсунов (не участвовал).

Свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев ("серебро") - Баходир Жалолов ("золото").



Всемирная серия бокса



Клубы, представляющие в турнире Казахстан и Узбекистан, успешно квалифицировались в плей-офф WSB. "Астана Арланс" с первого места, а "Узбек Тайгерс" - с третьего. Были задействованы по ходу состязания и некоторые сборники.



"Астана" Арланс":



1 неделя

Абильхан Аманкул - Раджаб Раджабов ("Патриот Боксинг Тим") - 2:1.



3 неделя

Камшыбек Кункабаев - Баходир Жалолов ("Узбек Тайгерс") - 3:0.



"Узбек Тайгерс":



1 неделя

Элнур Абдураимов - Сян Хун Ху (Чайна Драгонс") - неявка узбекского боксера.



3 неделя

Муроджон Ахмадалиев - Закир Сафиуллин ("Астана Арланс") - 0:3;

Шахрам Гиясов - Асланбек Шымбергенов ("Астана Арланс") - 1:2;

Бектемир Меликузиев - Нурдаулет Жарманов ("Астана Арланс") - 3:0;

Баходир Жалолов - Камшыбек Кункабаев ("Астана Арланс") - 0:3.



5 неделя

Хасанбой Дусматов - Батор Сагалуев ("Патриот Боксинг Тим") - 3:0;

Элнур Абдураимов - Радмир Абдурахманов ("Патриот Боксинг Тим") - 2:1;

Исроил Мадримов - Раджаб Раджабов ("Патриот Боксинг Тим") - 3:0.



7 неделя

Муроджон Ахмадалиев - Сен Ван ("Чайна Драгонс") - 3:0;

Шахрам Гиясов - Вей Лю ("Чайна Драгонс") - 3:0;

Бектемир Меликузиев - Хабин Ху Ан ("Чайна Драгонс") - досрочная победа Меликузиева во втором раунде;

Баходир Жалолов - Хай Пен Му ("Чайна Драгонс") - досрочная победа Жалолова в третьем раунде.



9 неделя

Хасанбой Дусматов - Темиртас Жусупов ("Астана Арланс") - 3:0.

Элнур Абдураимов - Дилмурат Мижитов ("Астана Арланс") - 3:0.

Исроил Мадримов - Сапарбай Айдаров ("Астана Арланс") - 3:0.



Международные турниры



Возьмем два "свежих" международных турнира - в Таиланде и Германии. Казахстанский тренерский штаб "засветил" на европейском состязании почти всю свою основу, а соперники из Узбекистана ведущих боксеров отправили в Азию.



Германия



Ержан Жомарт (до 49 килограммов) - полуфинал;

Азамат Исакулов (до 52 килограммов) - "золото";

Кайрат Ералиев (до 56 килограммов) - полуфинал;

Адилет Курметов (до 60 килограммов) - полуфинал;

Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов) - четвертьфинал;

Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) - "серебро";

Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) - "золото";

Василий Левит (до 91 килограмма) - "золото";

Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма) - "золото".



Единственным, кто из нынешней сборной отправился на "Кубок Короля" в Таиланд, был Ерик Альжанов (до 75 килограмма). Будущий полутяжеловес (в Ташкенте выступит в категории до 81 килограмма) добрался до полуфинала, где проиграл в близком бою кубинцу Ослею Иглесиасу - 2:3.



Таиланд



Хасанбой Дусматов (до 49 килограммов) - "серебро" (не вышел на финальный бой);

Жасурбек Латипов (до 52 килограммов) - полуфинал;

Мураджон Ахмадалиев (до 60 килограммов) - полуфинал;

Элнур Абдураимов (до 64 килограммов) - "серебро";

Шахрам Гиясов (до 69 килограммов) - "серебро" (не вышел на финальный бой);

Исроил Мадримов (до 75 килограммов) - "золото".



На первенстве Азии Ахмадалиев выступит в категории до 56 килограммов: турнир в Ташкенте пропускает олимпийский чемпион Шахобиддин Зоиров, который в Таиланде тоже дошел до полуфинала.



Напомним, сборные Казахстана и Узбекистана по боксу уже обнародовали свои составы на чемпионат Азии, который 30 апреля стартует в Ташкенте. Намечается несколько интересных противостояний между боксерами лидеров континента. Казахстанцы намерены выиграть минимум три золотые медали.