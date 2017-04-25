Казахстан - Узбекистан: чьи боксеры лучше выступили в 2017 году?

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Акжайык Тобол
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Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
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Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
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Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
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Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
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Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
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Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
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Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
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Чемпионат Азии в Ташкенте начинается 30 апреля.

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Василий Левит. Фото Данияр Майлыбаев©
Василий Левит. Фото Данияр Майлыбаев©

До старта чемпионата Азии по боксу в Ташкенте остались считанные дни - в воскресенье, 30 апреля, начнутся первые поединки главного континентального состязания. Как выступали на "предварительных" турнирах члены сборных Казахстана и Узбекистана - в материале корреспондента Vesti.kz.

Сборники на национальных чемпионатах

Как и в Казахстане, медалистов Олимпиады-2016 освободили от внутреннего первенства. Другим же пришлось доказывать, что они сильнейшие в стране и готовы выступить на чемпионате Азии.

Двукратный призер чемпионатов мира Жасурбек Латипов (до 52 килограммов) дошел до финала турнира, но на ринг выходить не стал. С "серебром" нацтурнир завершил и еще один будущий участник чемпионата Азии - Икбол Холдоров (до 64 килограммов). В финале он проиграл "в сухую" Элнуру Абдураимову, но место в сборной все же получил (Абдураимов будет выступать на ЧА в категории ниже - до 60 килограммов). Выиграли турнир два других сборника - Исроил Мадридов (до 75 килограммов) и Баходир Жалолов (свыше 91 килограмма).

Причем Мадридов и Жалолов бои предварительных стадий прошли с помощью технических нокаутов. Из текущих сборников казахстанский тренерский штаб взял практически всех чемпионов и призеров. Только тяжеловес Василий Левит не принимал там участие. Все остальные (девять человек) прошли в финал национального турнира, доказав свое право выступать на одном из главных международных турниров в году.

До 49 килограммов - Ержан Жомарт ("серебро") Vs Хасанбой Дусматов (не участвовал).
До 52 килограммов - Азамат Исакулов ("золото") Vs Жасурбек Латипов ("серебро").
До 56 килограммов - Кайрат Ералиев ("золото") Vs Муроджон Ахмадалиев (не участвовал).
До 60 килограммов - Адилет Курметов ("золото") - Элнур Абдураимов ("золото" в категории до 64 килограммов).
До 64 килограммов - Бекдаулет Ибрагимов ("золото") - Икбол Холдоров ("серебро").
До 69 килограммов - Абылайхан Жусупов ("золото") - Шахрам Гиясов (не выступал).
До 75 килограммов - Абильхан Аманкул ("золото") - Исроил Мадримов ("золото").
До 81 килограмма - Ерик Альжанов ("серебро" в категории до 75 килограммов) - Бектемир Меликузиев (не участвовал).
До 91 килограмма - Василий Левит (не участвовал) - Санжар Турсунов (не участвовал).
Свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев ("серебро") - Баходир Жалолов ("золото").

Всемирная серия бокса

Клубы, представляющие в турнире Казахстан и Узбекистан, успешно квалифицировались в плей-офф WSB. "Астана Арланс" с первого места, а "Узбек Тайгерс" - с третьего. Были задействованы по ходу состязания и некоторые сборники.

"Астана" Арланс":

1 неделя
Абильхан Аманкул - Раджаб Раджабов ("Патриот Боксинг Тим") - 2:1.

3 неделя
Камшыбек Кункабаев - Баходир Жалолов ("Узбек Тайгерс") - 3:0.

"Узбек Тайгерс":

1 неделя
Элнур Абдураимов - Сян Хун Ху (Чайна Драгонс") - неявка узбекского боксера.

3 неделя
Муроджон Ахмадалиев - Закир Сафиуллин ("Астана Арланс") - 0:3;
Шахрам Гиясов - Асланбек Шымбергенов ("Астана Арланс") - 1:2;
Бектемир Меликузиев - Нурдаулет Жарманов ("Астана Арланс") - 3:0;
Баходир Жалолов - Камшыбек Кункабаев ("Астана Арланс") - 0:3.

5 неделя
Хасанбой Дусматов - Батор Сагалуев ("Патриот Боксинг Тим") - 3:0;
Элнур Абдураимов - Радмир Абдурахманов ("Патриот Боксинг Тим") - 2:1;
Исроил Мадримов - Раджаб Раджабов ("Патриот Боксинг Тим") - 3:0.

7 неделя
Муроджон Ахмадалиев - Сен Ван ("Чайна Драгонс") - 3:0;
Шахрам Гиясов - Вей Лю ("Чайна Драгонс") - 3:0;
Бектемир Меликузиев - Хабин Ху Ан ("Чайна Драгонс") - досрочная победа Меликузиева во втором раунде;
Баходир Жалолов - Хай Пен Му ("Чайна Драгонс") - досрочная победа Жалолова в третьем раунде.

9 неделя
Хасанбой Дусматов - Темиртас Жусупов ("Астана Арланс") - 3:0.
Элнур Абдураимов - Дилмурат Мижитов ("Астана Арланс") - 3:0.
Исроил Мадримов - Сапарбай Айдаров ("Астана Арланс") - 3:0.

Международные турниры

Возьмем два "свежих" международных турнира - в Таиланде и Германии. Казахстанский тренерский штаб "засветил" на европейском состязании почти всю свою основу, а соперники из Узбекистана ведущих боксеров отправили в Азию.

Германия

Ержан Жомарт (до 49 килограммов) - полуфинал;
Азамат Исакулов (до 52 килограммов) - "золото";
Кайрат Ералиев (до 56 килограммов) - полуфинал;
Адилет Курметов (до 60 килограммов) - полуфинал;
Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов) - четвертьфинал;
Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) - "серебро";
Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) - "золото";
Василий Левит (до 91 килограмма) - "золото";
Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма) - "золото".

Единственным, кто из нынешней сборной отправился на "Кубок Короля" в Таиланд, был Ерик Альжанов (до 75 килограмма). Будущий полутяжеловес (в Ташкенте выступит в категории до 81 килограмма) добрался до полуфинала, где проиграл в близком бою кубинцу Ослею Иглесиасу - 2:3.

Таиланд

Хасанбой Дусматов (до 49 килограммов) - "серебро" (не вышел на финальный бой);
Жасурбек Латипов (до 52 килограммов) - полуфинал;
Мураджон Ахмадалиев (до 60 килограммов) - полуфинал;
Элнур Абдураимов (до 64 килограммов) - "серебро";
Шахрам Гиясов (до 69 килограммов) - "серебро" (не вышел на финальный бой);
Исроил Мадримов (до 75 килограммов) - "золото".

На первенстве Азии Ахмадалиев выступит в категории до 56 килограммов: турнир в Ташкенте пропускает олимпийский чемпион Шахобиддин Зоиров, который в Таиланде тоже дошел до полуфинала.

Напомним, сборные Казахстана и Узбекистана по боксу уже обнародовали свои составы на чемпионат Азии, который 30 апреля стартует в Ташкенте. Намечается несколько интересных противостояний между боксерами лидеров континента. Казахстанцы намерены выиграть минимум три золотые медали.

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muhtar amanov Сегодня 16:30
Статус: МСМК
Рейтинг: 731
"Чайна Тайгерс"?
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