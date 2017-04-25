Казахстан VS Узбекистан. Главные битвы ЧА-2017

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 1:0
Оренбург Зенит 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Барселона 2:3
Эйбар Атлетик 0:1
Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Дженоа 4:0
Пескара Рома 1:4
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 1:3
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 5:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 0:2
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 2:0
Шафранек Бублик 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Давыдов, Мнушкин Джавакян, Евсеев 2:1
Аяп, Ботезан Нарбеков, Жукаев 2:0
Чемботаев, Ташбулатов Гахов, Хасанов 0:2
Евсеев Киямов 2:1
Овчаров Хасанов 0:2
Вилелья Мартинес Ташбулатов 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Янчук, Палкина Айнитдинова, Меренкова 1:2
Вардхан Хабибулин 2:0
Айнитдинова Меренкова 2:0
Попко Саидкаримов 2:0
Файзиев, Хабибулин Музаев, Пулатов 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Вонгтеанчай 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Калкенова Мордергер 0:2
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Новая Зеландия 18:3
Япония США 8:10
Китай Казахстан 6:7
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 0:1
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 23:30
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 2:0
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 11:30
Новая Зеландия Япония 12:50
Австралия Казахстан 14:10
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 13:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Файзиев 11:00
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 13:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 11:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Казахстан VS Узбекистан. Главные битвы ЧА-2017

Турнир в Ташкенте стартует 30 апреля.

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4 Комментария
Василий Левит. Фото с сайта "Астана Арланс"
Василий Левит. Фото с сайта "Астана Арланс"

Сборная Узбекистана по боксу обнародовала состав на домашний чемпионат Азии. Корреспондент Vesti.kz предлагает сравнить боксеров двух сильнейших команд континента - с боксерами Казахстана.

Континентальный турнир стартует в воскресенье, 30 апреля. Тренерский штаб команды Узбекистана до последнего тянул с заявкой, но лишь отчасти удивил. Практически все сильнейшие боксеры страны выйдут на ринг на следующей неделе.

До 49 килограммов - Ержан Жомарт Vs Хасанбой Дусматов;
До 56 килограммов - Кайрат Ералиев Vs Муроджон Ахмадалиев;
До 60 килограммов - Адилет Курметов - Элнур Абдураимов;
До 69 килограммов - Абылайхан Жусупов - Шахрам Гиясов;
Свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев - Баходир Жалолов.

О некоторых парах мы уже рассказывали, поэтому, останавливаться на них не будем. Лучше присмотримся к другой пятерке.

До 52 килограммов - Азамат Исакулов Vs Жасурбек Латипов

Новоиспеченному чемпиону Казахстана Исакулову достался в соперники двукратный призер чемпионатов мира. Пускай Латипов место на Олимпиаду "уступил" будущему чемпиону Игр Шахобиддину Зоирову, его амбиции остаются высокими.

До 64 килограммов - Бекдаулет Ибрагимов - Икбол Холдоров

Оба боксера малоизвестны широкой публики, и поэтому их потенциальное противостояние будет носить характер битвы "темных лошадок". Сможет ли Холдоров заставить забыть об олимпийском чемпионе Фазлиддине Гаибназарове? Ответ получим в Ташкенте.

До 75 килограммов - Абильхан Аманкул - Исроил Мадримов

Узбекский боксер достаточно молод, но уже имеет за плечами международный успех: он финалист Азиатских игр-2014. Тогда в решающем поединке категории до 69 килограммов его остановил экс-капитан сборной Казахстана Данияр Елеусинов. Повторит ли тот результат супермолодой талант Аманкул? Почему бы и нет. 

До 81 килограмма - Ерик Альжанов - Бектемир Меликузиев

21-летнего узбекского полутяжеловеса в последние годы побить сумел только один боксер - 24-летний кубинский виртуоз Арлен Лопес. Боксер с Острова "отнял" у Бектемира "золото" на ЧМ и летних Олимпийских играх. В Ташкенте Лопеса не будет, Меликузиев дебютирует в новой весовой категории. Наш Ерик Альжанов - один из основных конкурентов.

До 91 килограмма - Василий Левит - Санжар Турсунов

Опыт явно на стороне Левита. Молодой Турсунов не только в прошлом году выступал на молодежном чемпионате мира, но и на ринг выходил на категорию ниже - в полутяжеловом весе. К сожалению, лишены мы будем дуэли Левита и Рустама Тулаганова, как это было в финале ЧА-2015.

Напомним, чемпионат Азии по боксу стартует в Ташкенте 30 апреля. Сборная Казахстана несколько раз за последние годы выиграла командный зачет континентального турнира. По шесть лучших боксеров в каждой весовой категории ЧА-2017 поедут на ЧМ в Германию.

  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Kazclubs in Eurocups Вчера 22:48
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 215
Өзбектердің қуаты өз жерінде екі есе артады. Дегенмен, біздің жігіттердің де жұдырықтары жұмыр, білектері қарымды. Сәттілік!
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Viprin Viprin Вчера 23:07
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1603
Без помощи судей узбекские боксеры не выиграют наших боксеров, за исключением некоторых весовых категорий...
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GOD OF WAR Вчера 23:14
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 216
Абылай если проиграешь можешь заранее спускаться в 64, это твой шанс, Садриддин думаю больше достоин этого место
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bek and Вчера 23:46
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
49kg Hasanboy, 56 kg Murodjon, 60 kg Elnur, 69kg Shaxram, 75kg Isroil, 81kg Bektemir stanet chempionami. Eshe 52kg Jasur ili 91+ Bahodir mojet vzyat zoloto. U kazaxov 91 kg Vasya favorit i dumayu vozmet zoloto, 91+ Kamshibek toje silniy bokser i on toje mojet vzyat zoloto, A 52kg Azamat Isakulov i 64 kg Bekdaulet Ibragimov 50/50
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