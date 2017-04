Казахстан VS Узбекистан. Главные битвы ЧА-2017

Турнир в Ташкенте стартует 30 апреля.

Сборная Узбекистана по боксу обнародовала состав на домашний чемпионат Азии. Корреспондент Vesti.kz предлагает сравнить боксеров двух сильнейших команд континента - с боксерами Казахстана.



Континентальный турнир стартует в воскресенье, 30 апреля. Тренерский штаб команды Узбекистана до последнего тянул с заявкой, но лишь отчасти удивил. Практически все сильнейшие боксеры страны выйдут на ринг на следующей неделе.



До 49 килограммов - Ержан Жомарт Vs Хасанбой Дусматов;

До 56 килограммов - Кайрат Ералиев Vs Муроджон Ахмадалиев;

До 60 килограммов - Адилет Курметов - Элнур Абдураимов;

До 69 килограммов - Абылайхан Жусупов - Шахрам Гиясов;

Свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев - Баходир Жалолов.



О некоторых парах мы уже рассказывали, поэтому, останавливаться на них не будем. Лучше присмотримся к другой пятерке.



До 52 килограммов - Азамат Исакулов Vs Жасурбек Латипов



Новоиспеченному чемпиону Казахстана Исакулову достался в соперники двукратный призер чемпионатов мира. Пускай Латипов место на Олимпиаду "уступил" будущему чемпиону Игр Шахобиддину Зоирову, его амбиции остаются высокими.



До 64 килограммов - Бекдаулет Ибрагимов - Икбол Холдоров



Оба боксера малоизвестны широкой публики, и поэтому их потенциальное противостояние будет носить характер битвы "темных лошадок". Сможет ли Холдоров заставить забыть об олимпийском чемпионе Фазлиддине Гаибназарове? Ответ получим в Ташкенте.



До 75 килограммов - Абильхан Аманкул - Исроил Мадримов



Узбекский боксер достаточно молод, но уже имеет за плечами международный успех: он финалист Азиатских игр-2014. Тогда в решающем поединке категории до 69 килограммов его остановил экс-капитан сборной Казахстана Данияр Елеусинов. Повторит ли тот результат супермолодой талант Аманкул? Почему бы и нет.



До 81 килограмма - Ерик Альжанов - Бектемир Меликузиев



21-летнего узбекского полутяжеловеса в последние годы побить сумел только один боксер - 24-летний кубинский виртуоз Арлен Лопес. Боксер с Острова "отнял" у Бектемира "золото" на ЧМ и летних Олимпийских играх. В Ташкенте Лопеса не будет, Меликузиев дебютирует в новой весовой категории. Наш Ерик Альжанов - один из основных конкурентов.



До 91 килограмма - Василий Левит - Санжар Турсунов



Опыт явно на стороне Левита. Молодой Турсунов не только в прошлом году выступал на молодежном чемпионате мира, но и на ринг выходил на категорию ниже - в полутяжеловом весе. К сожалению, лишены мы будем дуэли Левита и Рустама Тулаганова, как это было в финале ЧА-2015.



Напомним, чемпионат Азии по боксу стартует в Ташкенте 30 апреля. Сборная Казахстана несколько раз за последние годы выиграла командный зачет континентального турнира. По шесть лучших боксеров в каждой весовой категории ЧА-2017 поедут на ЧМ в Германию.