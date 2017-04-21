Обладатель Кубка Вэла Баркера и другие. Узбекские соперники казахстанских боксеров на чемпионате Азии

Турнир в Ташкенте стартует 30 апреля.
Сегодня 17:04
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Фото Reuters©
Сборная Казахстана по боксу в конце апреля стартует в чемпионате Азии в Ташкенте. Основными соперниками наших боксеров станут хозяева ринга, находящиеся сейчас на подъеме. Подробнее о звездных конкурентах - в материале корреспондента Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов назвал состав команды и определил медальную задачу. Турнир пройдет в 10 весовых категориях. Узбекская сторона окончательный состав еще не объявила.
До 49 килограммов - Ержан Жомарт vs Хасанбой Дусматов
23-летний Дусматов стал в прошлом году олимпийским чемпионом, "забрав" параллельно Кубок Вэла Баркера - приз самому техничному боксеру турнира. В 2015 году он выиграл континентальный турнир, победив в Бангкоке. Казахстанцу тоже 23 года, но его достижения скромнее. Есть у него опыт выступления за "Астана Арланс" и доверие казахстанского тренерского штаба.
До 52 килограммов - Азамат Исакулов vs Шахобиддин Зоиров
Еще один олимпийский чемпион из Узбекистана. С другой стороны, Зоиров несколько международных турниров подряд брал только "серебро". В 2015 году в Таиланде он проиграл нынешнему капитану "Астана Арланс" Олжасу Саттыбаеву. После "отставки" последнего Исакулов стал фаворитом в этом весе. Выиграл он недавний "малый чемпионат мира" в Галле.
До 56 килограммов - Кайрат Ералиев vs Муроджон Ахмадалиев
22-летний бронзовый призер из Узбекистана против 28-летнего бронзового призера чемпионата мира из Казахстана. Соперники встречались на ЧМ-2015 в 1/8 финала, и победу тогда отдали боксеру из Узбекистана. Возможно, этот бой станет одним из главных на турнире.
До 60 килограммов - Адилет Курметов vs Эльнур Абдураимов
На Игры-2016 от Узбекистана ездил Хуршид Тожибаев, но сейчас снова на ведущую позицию вышел Абдураимов. Ему 22 года, и он бронзовый призер ЧА-2015 и ЧМ-2015. Что касается Курметова, то он практически новичок в команде - в прошлом году выиграл чемпионат Казахстана в Павлодаре.
До 64 килограммов - Бекдаулет Ибрагимов - ?
Главная звезда Узбекистана, 25-летний Фазлиддин Гаибназаров, перешел на профессиональный ринг и дебютировал в США в минувшие выходные с победы нокаутом. Кто его заменит, пока неизвестно. Что касается Ибрагимова, то он засветился на последнем чемпионате Казахстана. Имеет опыт выступления за "Астана Арланс".
До 69 килограммов - Абылайхан Жусупов vs Шахрам Гиясов
Оба очень молоды и перспективны. От Жусупова ждут прогресса и медаль на взрослой Олимпиаде. Гиясов, которому 23 года, уже был призером Игр. Наряду с боем Ералиева и Ахмадалиева - одно из главных противостояний турнира.
До 75 килограммов - Абильхан Аманкул vs Бектемир Мелекузиев
Бой мечты. Перспективный боксер из Казахстана против одной из главных звезд весовой категории (несмотря на молодой возраст). Мелекузиев имеет опыт побед над казахстанцами, в то время как на Аманкула ничего не давит. Он по большому счету только дебютант.
До 81 килограмма - Ерик Альжанов vs Эльшод Расулов
Хозяин ринга - 31-летний трехкратный призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Азии и Азиатских игр. Для Альжанова "рабочей" категорией является вес с лимитом до 75 килограммов, но на его стороне выступление за "Астана Арланс".
До 91 килограмма - Василий Левит vs Рустам Тулаганов
Оба - призеры Олимпиады-2016 и достаточно опытны и мастеровиты, чтобы выдать равный и интересный поединок. Если про Левита в Казахстане все хорошо знают, то 25-летний Тулаганов не только бронзовый призер Игр-2016, но и серебряный медалист ЧА-2015 - проиграл он тогда как раз Василию.
Свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев vs Баходир Джалолов
Потенциальный первый номер сборной Казахстана встретится с 22-летним Джалоловым. Иван Дычко дважды встречался с узбекским боксером на крупных турнирах и оба раза победил. Побеждал соперника и Кункабаев: в рамках Всемирной серии бокса.
Напомним, чемпионат Азии по боксу пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 7 мая. Турнир станет квалификационным и даст возможность сильнейшим боксерам поехать на первенство мира в Германию.
Фото allboxing.ru (1), КФБ (2), BBC (3)
Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов назвал состав команды и определил медальную задачу. Турнир пройдет в 10 весовых категориях. Узбекская сторона окончательный состав еще не объявила.
До 49 килограммов - Ержан Жомарт vs Хасанбой Дусматов
23-летний Дусматов стал в прошлом году олимпийским чемпионом, "забрав" параллельно Кубок Вэла Баркера - приз самому техничному боксеру турнира. В 2015 году он выиграл континентальный турнир, победив в Бангкоке. Казахстанцу тоже 23 года, но его достижения скромнее. Есть у него опыт выступления за "Астана Арланс" и доверие казахстанского тренерского штаба.
До 52 килограммов - Азамат Исакулов vs Шахобиддин Зоиров
Еще один олимпийский чемпион из Узбекистана. С другой стороны, Зоиров несколько международных турниров подряд брал только "серебро". В 2015 году в Таиланде он проиграл нынешнему капитану "Астана Арланс" Олжасу Саттыбаеву. После "отставки" последнего Исакулов стал фаворитом в этом весе. Выиграл он недавний "малый чемпионат мира" в Галле.
До 56 килограммов - Кайрат Ералиев vs Муроджон Ахмадалиев
22-летний бронзовый призер из Узбекистана против 28-летнего бронзового призера чемпионата мира из Казахстана. Соперники встречались на ЧМ-2015 в 1/8 финала, и победу тогда отдали боксеру из Узбекистана. Возможно, этот бой станет одним из главных на турнире.
До 60 килограммов - Адилет Курметов vs Эльнур Абдураимов
На Игры-2016 от Узбекистана ездил Хуршид Тожибаев, но сейчас снова на ведущую позицию вышел Абдураимов. Ему 22 года, и он бронзовый призер ЧА-2015 и ЧМ-2015. Что касается Курметова, то он практически новичок в команде - в прошлом году выиграл чемпионат Казахстана в Павлодаре.
До 64 килограммов - Бекдаулет Ибрагимов - ?
Главная звезда Узбекистана, 25-летний Фазлиддин Гаибназаров, перешел на профессиональный ринг и дебютировал в США в минувшие выходные с победы нокаутом. Кто его заменит, пока неизвестно. Что касается Ибрагимова, то он засветился на последнем чемпионате Казахстана. Имеет опыт выступления за "Астана Арланс".
До 69 килограммов - Абылайхан Жусупов vs Шахрам Гиясов
Оба очень молоды и перспективны. От Жусупова ждут прогресса и медаль на взрослой Олимпиаде. Гиясов, которому 23 года, уже был призером Игр. Наряду с боем Ералиева и Ахмадалиева - одно из главных противостояний турнира.
До 75 килограммов - Абильхан Аманкул vs Бектемир Мелекузиев
Бой мечты. Перспективный боксер из Казахстана против одной из главных звезд весовой категории (несмотря на молодой возраст). Мелекузиев имеет опыт побед над казахстанцами, в то время как на Аманкула ничего не давит. Он по большому счету только дебютант.
До 81 килограмма - Ерик Альжанов vs Эльшод Расулов
Хозяин ринга - 31-летний трехкратный призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Азии и Азиатских игр. Для Альжанова "рабочей" категорией является вес с лимитом до 75 килограммов, но на его стороне выступление за "Астана Арланс".
До 91 килограмма - Василий Левит vs Рустам Тулаганов
Оба - призеры Олимпиады-2016 и достаточно опытны и мастеровиты, чтобы выдать равный и интересный поединок. Если про Левита в Казахстане все хорошо знают, то 25-летний Тулаганов не только бронзовый призер Игр-2016, но и серебряный медалист ЧА-2015 - проиграл он тогда как раз Василию.
Свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев vs Баходир Джалолов
Потенциальный первый номер сборной Казахстана встретится с 22-летним Джалоловым. Иван Дычко дважды встречался с узбекским боксером на крупных турнирах и оба раза победил. Побеждал соперника и Кункабаев: в рамках Всемирной серии бокса.
Напомним, чемпионат Азии по боксу пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 7 мая. Турнир станет квалификационным и даст возможность сильнейшим боксерам поехать на первенство мира в Германию.
Фото allboxing.ru (1), КФБ (2), BBC (3)