Обладатель Кубка Вэла Баркера и другие. Узбекские соперники казахстанских боксеров на чемпионате Азии

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 1:1
Бавария Майнц 2:2
Шальке-04 РБ Лейпциг 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 0:0
Бернли Манчестер Юнайтед 0:2
Ливерпуль Кристал Пэлас 1:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 0:2
Зенит Урал 2:0
Ростов Спартак М 3:0
Краснодар Арсенал Тл 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 2:0
Малага Валенсия 2:0
Вильярреал Леганес 2:1
Эспаньол Атлетико М 0:1
Сельта Бетис 0:1
Реал М Барселона 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 3:2
Фиорентина Интер 5:4
Сассуоло Наполи 2:2
Милан Эмполи 1:2
Ювентус Дженоа 4:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 3:3
Астана Тараз 4:0
Ордабасы Тобол 1:2
Акжайык Кайсар 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 1:0
Кайрат А Экибастуз 1:0
Байконур Жетысу 1:1
Махтаарал Кыран 0:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 8:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 2:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 2:2
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 3:0
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 3:2
Чайна Драгонс Астана Арланс 2:3
Гуо Музапаров 3:0
Ван Сафиуллин 1:2
Хуричабилиге Шымбергенов 3:0
Ван Рысбек 0:1 КО
Ван Букаев 0:3 WP
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарибаев Рамзи
Моминов Росберри 1:0 ТКО
Шуменов Дортикос
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Казыгурт 1:3
Грация-KZ Куаныш и К 3:2
Костанай Грация-KZ 3:1
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 7:2
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 2:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 3:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 3:5
Южная Корея Польша 4:2
Австрия Казахстан 2:3
Казахстан Южная Корея 2:5
Польша Украина 2:1
Теннис. Кубок Федерации 2017
Андрееску Путинцева 1:2
Абанда Шведова 2:0
Канада Казахстан 3:2
Абанда Путинцева 2:0
Андрееску Шведова 2:0
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Герасимов 0:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 64:104
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Тобол 99:70
Тобол Каспий 64:105
Астана Барсы Атырау 94:78
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:25
>>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Барселона 2:3
Эйбар Атлетик 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Дженоа 4:0
Пескара Рома 00:45
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 1:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 19:30
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 21:00
>>>
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 19:30
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 21:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 1:1
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 08:00
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:0
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 00:45
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 22:30
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Атлетико М Вильярреал 01:30
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Рома 00:45
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Обсуждаемые

Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Обладатель Кубка Вэла Баркера и другие. Узбекские соперники казахстанских боксеров на чемпионате Азии

Турнир в Ташкенте стартует 30 апреля.

Ссылки по теме:

2 Комментария
Фото Reuters©
Фото Reuters©
Сборная Казахстана по боксу в конце апреля стартует в чемпионате Азии в Ташкенте. Основными соперниками наших боксеров станут хозяева ринга, находящиеся сейчас на подъеме. Подробнее о звездных конкурентах - в материале корреспондента Vesti.kz

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов назвал состав команды и определил медальную задачу. Турнир пройдет в 10 весовых категориях. Узбекская сторона окончательный состав еще не объявила.

До 49 килограммов - Ержан Жомарт vs Хасанбой Дусматов

23-летний Дусматов стал в прошлом году олимпийским чемпионом, "забрав" параллельно Кубок Вэла Баркера - приз самому техничному боксеру турнира. В 2015 году он выиграл континентальный турнир, победив в Бангкоке. Казахстанцу тоже 23 года, но его достижения скромнее. Есть у него опыт выступления за "Астана Арланс" и доверие казахстанского тренерского штаба.



До 52 килограммов - Азамат Исакулов vs Шахобиддин Зоиров

Еще один олимпийский чемпион из Узбекистана. С другой стороны, Зоиров несколько международных турниров подряд брал только "серебро". В 2015 году в Таиланде он проиграл нынешнему капитану "Астана Арланс" Олжасу Саттыбаеву. После "отставки" последнего Исакулов стал фаворитом в этом весе. Выиграл он недавний "малый чемпионат мира" в Галле.

До 56 килограммов - Кайрат Ералиев vs Муроджон Ахмадалиев

22-летний бронзовый призер из Узбекистана против 28-летнего бронзового призера чемпионата мира из Казахстана. Соперники встречались на ЧМ-2015 в 1/8 финала, и победу тогда отдали боксеру из Узбекистана. Возможно, этот бой станет одним из главных на турнире.



До 60 килограммов - Адилет Курметов vs Эльнур Абдураимов

На Игры-2016 от Узбекистана ездил Хуршид Тожибаев, но сейчас снова на ведущую позицию вышел Абдураимов. Ему 22 года, и он бронзовый призер ЧА-2015 и ЧМ-2015. Что касается Курметова, то он практически новичок в команде - в прошлом году выиграл чемпионат Казахстана в Павлодаре.

До 64 килограммов - Бекдаулет Ибрагимов - ?

Главная звезда Узбекистана, 25-летний Фазлиддин Гаибназаров, перешел на профессиональный ринг и дебютировал в США в минувшие выходные с победы нокаутом. Кто его заменит, пока неизвестно. Что касается Ибрагимова, то он засветился на последнем чемпионате Казахстана. Имеет опыт выступления за "Астана Арланс".

До 69 килограммов - Абылайхан Жусупов vs Шахрам Гиясов

Оба очень молоды и перспективны. От Жусупова ждут прогресса и медаль на взрослой Олимпиаде. Гиясов, которому 23 года, уже был призером Игр. Наряду с боем Ералиева и Ахмадалиева - одно из главных противостояний турнира.

До 75 килограммов - Абильхан Аманкул vs Бектемир Мелекузиев

Бой мечты. Перспективный боксер из Казахстана против одной из главных звезд весовой категории (несмотря на молодой возраст). Мелекузиев имеет опыт побед над казахстанцами, в то время как на Аманкула ничего не давит. Он по большому счету только дебютант.

До 81 килограмма - Ерик Альжанов vs Эльшод Расулов

Хозяин ринга - 31-летний трехкратный призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Азии и Азиатских игр. Для Альжанова "рабочей" категорией является вес с лимитом до 75 килограммов, но на его стороне выступление за "Астана Арланс".

До 91 килограмма - Василий Левит vs Рустам Тулаганов

Оба - призеры Олимпиады-2016 и достаточно опытны и мастеровиты, чтобы выдать равный и интересный поединок. Если про Левита в Казахстане все хорошо знают, то 25-летний Тулаганов не только бронзовый призер Игр-2016, но и серебряный медалист ЧА-2015 - проиграл он тогда как раз Василию.



Свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев vs Баходир Джалолов

Потенциальный первый номер сборной Казахстана встретится с 22-летним Джалоловым. Иван Дычко дважды встречался с узбекским боксером на крупных турнирах и оба раза победил. Побеждал соперника и Кункабаев: в рамках Всемирной серии бокса.

Напомним, чемпионат Азии по боксу пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 7 мая. Турнир станет квалификационным и даст возможность сильнейшим боксерам поехать на первенство мира в Германию.

Фото allboxing.ru (1), КФБ (2), BBC (3)
  Комментариев: 2
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Kazclubs in Eurocups Сегодня 17:26
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 214
Столько неточностей в статье. У узбеков несколько боксеров поднялись в весе и уже выступили против Арланс. Нужно исправить: Курметов vs Мурадалиев, Ибрагимов vs Абдураимов, Альжанов vs Меликузиев. В 75 кг их наверно будет представлять Мардимов (прыгун который). Кункабаев в составе Арланс уже побеждал ДЖалолова в феврале этого года.
Ответить 0
 
Aqmetov Kidirgali Сегодня 17:27
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 210
Мой знакомый сказал из Узб Х Дусматов может выйти в весе 52кг .а 56 не известно может Зоиров или Ахмедалиев , скорей всего Ахмедалиева возмут.ну посмотрим
Ответить 0
 