На настил ринга был отправлен немецкий боксер.
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Серебряный призер Олимпиады в Рио Василий Левит отправил в нокдаун супертяжеловеса во время спарринга, сообщает Team LEVIT.
Трехраундовый бой проходил в рамках совместного УТС национальной сборной Казахстана с командами Германии и США на базе в Талгаре. Так, Левит, обычно выступающий в весе до 91-го килограмма, спарринговал с немцем Максом Келлером в категории 91+.
Во втором раунде Левит отправил супертяжеловеса в нокдаун.
Напомним, особую популярность казахстанский боксер приобрел после того, как потерпел весьма спорное поражение в финале Олимпиады-2016. По итогам прошлого года Левит был признан читателями Vesti.kz лучшим спортсменом, а одна фанатка даже сделала себе тату с его изображением.
Фото vk.com/team_levit