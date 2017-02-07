Алматинская фанатка сделала тату с Василием Левитом

Изображение популярного боксера появилось на ноге девушки.
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Василий Левит (слева). Фото с сайта boxingnewsonline.net
Алматинская фанатка сделала татуировку с серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро Василием Левитом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Изображение популярного боксера нанесено на ноге девушки. Подробности рассказал в своем аккаунте в Instagram тату-мастер:
"Ну вот ночь и позади. Что вы знаете о безбашенной фанатской любви и преданности. Пример такой любви - итог этой ночи. Эскиз нарисовали очень быстро, так как девушка предоставила фото, а вот с волком повозились. Но в итоге получилось очень даже ничего. Боксер и его внутренний волк, как-то так описали задачу. Не часто, кстати, встретишь людей, которые "бьют" кумиров, на фото наш казахстанский боксер. Раньше знал только Гену Головкина, а оказывается, у нас хватает и еще боксеров, по которым так люди с ума сходят. Пока били тату, пересмотрели финал Олимпиады с Левитом (боксер на фото), где его засудили. Буду теперь болеть".
Ну вот ночь и позади:) Что вы знаете о безбашенной фанатской любви и преданности. Пример такой любви итог этой ночи :) Эскиз нарисовали очень быстро, так как девушка предоставила фото, а вот с волком повозились =) Но в итоге получилось очень даже ничего. Боксер и его внутренний волк, как то так описали задачу =) Не часто кстати встретишь людей которые бьют кумиров, на фото наш казахстанский боксер. Раньше знал только Гену Головкина, а оказывается у нас хватает и еще боксеров, по которым так люди с ума сходят. Пока били тату, пересмотрели финал Олимпиады с Левитом (боксер на фото), где его засудили. Буду теперь болеть) #all#new #followme #kz
Отметим, что в сезоне Всемирной серии бокса-2015 Левит в составе клуба "Астана Арланс", символом которого является волк, стал чемпионом WSB, обеспечив себе личным высоким рейтингом путевку на Олимпиаду в Рио.
Как затем рассказал Vesti.kz тату-мастер Роман Карагодин, сама девушка пока не хочет раскрывать свои имя и фамилию, опасаясь негативной реакции со стороны общественности. Лишняя популярность ей сейчас якобы ни к чему.