Сборная Казахстана по боксу проводит совместный УТС с командами США и Германии

Сборы проходят на базе в Талгаре.
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Национальная сборная Казахстана по боксу проводит совместный сбор с командами США и Германии, сообщает пресс-служба КФБ.
УТС проходит во Всемирной академии бокса в Алматинской области. В немецкой спортивной делегации - 26 человек, в американской - 14.
Для казахстанских боксеров это уже второй сбор в 2017 году. Акцент делается на совершенствовании техники и тактики. Спортсмены работают в парах и скоро начнут спарринги.
Отмечается, что в этом году сборной Казахстана предстоит выступить на двух крупных турнирах - на чемпионате Азии, который пройдет с 30 апреля по 7 мая в Ташкенте, и чемпионате мира, который состоится с 25 августа по 4 сентября в немецком Гамбурге. Континентальный чемпионат станет местом, где разыграют путевки на мировое первенство. Казахстан планирует завоевать десять лицензий, то есть максимальное количество.
Фото пресс-службы КФБ, Сергей Штрак