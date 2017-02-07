Чемпионат Азии по боксу-2017 среди мужчин пройдет в Ташкенте

Турнир является квалификационным к чемпионату мира.
Сегодня 12:00
Ссылки по теме:
- Для чего в Казахстане хотят провести боксерский турнир тяжеловесов?
- Как Флойд Мейвезер! 15-летний нигерийский мальчик выиграл чемпионат Казахстана по боксу
Адильбек Ниязымбетов. Фото с сайта КФБ. Данияр Майлыбаев©
Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) определила место проведения чемпионата Азии по боксу-2017 среди мужчин, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, соревнования пройдут в столице Узбекистана с 30 апреля по 7 мая. В весовых категориях от 49 до свыше 91 килограмма помимо медалей будут разыграны лицензии на чемпионат мира, который, в свою очередь, пройдет в Германии с 25 августа по 4 сентября.
Участие в чемпионате Азии примет и национальная сборная Казахстана, ее состав будет назван позже.