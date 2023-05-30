WTA отреагировала на победу Рыбакиной над вундеркиндом на "Ролан Гаррос"

Женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала успешный старт четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче первого круга лучшая теннисистка Казахстана обыграла 16-летнюю представительницу Чехии Бренду Фрухвиртову - 6:4, 6:2, которую называют одной из самых многообещающих и талантливейших теннисисток нового поколения.
"Новая форма, тот же результат", - пишет Twitter-аккаунт организации.
New kit, same result 🔄— wta (@WTA) May 30, 2023
No.4 seed Elena Rybakina locks in a Round 2 spot with a 6-4, 6-2 win.#RolandGarros pic.twitter.com/K6cXhVPQJU
В следующем круге Рыбакина сыграет с другой теннисисткой из Чехии Линдой Носковой.
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