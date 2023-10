Рыбакина узнала своих соперниц по историческому турниру

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина узнала своих соперниц по групповому этапу на дебютном для нее Итоговом чемпионате WTA. Соревнования пройдут в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В группе Бакалар будут соревноваться Арина Соболенко (№1), Рыбакина (№4), Джессика Пегула (№5) и Мария Саккари (№9). В квартете Четумаль поборются Ига Швентек (№2), Коко Гауфф (№3), Маркета Вондроушова (№6) и Онс Жабер (№7).

