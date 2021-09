Болельщица выскочила на корт и сделала селфи во время матча Рыбакиной на US Open

Во время матча первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной на US Open на корт выскочила болельщица, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел во время ее поединка против экс-первой ракетки мира румынки Симоны Халев. В перерыве между розыгрышами зрительница спокойно сделала селфи, а затем вернулась обратно на трибуну. Никто их охраны ее не остановил.

Good to know security is tight at the US Open this year.



(H/T @evaconnors) pic.twitter.com/SBR02i7hDu