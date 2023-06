"Ты бомж". Чемпиона UFC оскорбили из-за обращения к Илону Маску

Американский боец MMA Диллон Дэнис, высказался негативно о действующем чемпионе UFC Исламе Махачеве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дэнис в своих соцсетях ответил на пост Махачева, в котором тот обратился к бизнесмену Илону Маску, с просьбой получить синюю галочку верификации на своем аккаунте в Twitter, которым владеет Маск.

В своем твите Дэнис назвал Махачева "бомжом" и сказал, что ему следует сначала достичь синего пояса, прежде чем заслужить синюю галочку на этой социальной платформе.

you need to get your blue belt before you get the blue tick you bum https://t.co/nq7W25rJIU