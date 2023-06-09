"Ты бомж". Чемпиона UFC оскорбили из-за обращения к Илону Маску

Американский боец MMA Диллон Дэнис, высказался негативно о действующем чемпионе UFC Исламе Махачеве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дэнис в своих соцсетях ответил на пост Махачева, в котором тот обратился к бизнесмену Илону Маску, с просьбой получить синюю галочку верификации на своем аккаунте в Twitter, которым владеет Маск.

Elon Musk you cheap guy, where’s my blue tick 😀 — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) June 7, 2023

В своем твите Дэнис назвал Махачева "бомжом" и сказал, что ему следует сначала достичь синего пояса, прежде чем заслужить синюю галочку на этой социальной платформе.

you need to get your blue belt before you get the blue tick you bum https://t.co/nq7W25rJIU — Dillon Danis (@dillondanis) June 7, 2023

Дэнис известен своим сотрудничеством с Конором Макгрегором, у которого неприязненные отношения с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, который является близким другом Махачева.

Свой последний бой Махачев провел в феврале на турнире UFC 284, где одержал победу над австралийцем Александром Волкановски единогласным решением судей. Таким образом он защитил титул чемпиона UF в легком весе, завоеванный в октябре.

За карьеру 31-летний россиянин провел 25 поединков, потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд).

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