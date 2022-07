Блогер-боксер назвал Чимаева "фейковым Хабибом" и собрался поставить на победу Нейта Диаза

Известный американский блогер и начинающий боксер Джейк Пол отреагировал на организацию поединка между ветераном UFC Нейтом Диазом и топовым полусредневесом Хамзатом Чимаевым.

Ранее стало известно, что бойцы договорились провести пятираундовый бой на турнире UFC 279, который состоится 10 сентября в Лас-Вегасе (США). Для Диаза этот поединок будет последним по контракту с UFC.

Многие болельщики считают, что руководство UFC специально сводит ветерана с Чимаевым, чтобы тот победил и получил очередную порцию хайпа. Однако Пол считает, что Диаз одержит победу и даже готов поставить на это свои деньги.

"Лучше поверьте, я поставлю мои деньги на победу Нейта Диаза над фейковым Хабибом", - написал Пол на своей странице в Twitter.

Betr believe I’m putting my money on Nate Diaz to win versus fake Khabib