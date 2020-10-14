Турнир UFC с дебютом двух казахстанских бойцов может пройти со зрителями

Турнир UFC 254, который запланирован на Бойцовском острове в Абу-Даби 24 октября, возможно состоится со зрителями, сообщает "Чемпионат"
со ссылкой на директора UFC
по маркетингу на Ближнем Востоке Рашида Аль-Саида.
"Сейчас мы изучаем, как привлечь болельщиков на UFC 254. Мы изучаем, как отделить болельщиков от бойцов и персонала внутри арены, но при этом безопасно доставить их внутрь. Если все пойдет по плану, мы скоро объявим об этом.
Это еще не подтверждено, но такой план есть. Я настроен оптимистично, но нельзя ставить под угрозу здоровье и безопасность. Это наш приоритет", - сказал он.
Напомним, бой россиянина Хабиб Нурмагомедова
и американца Джастина Гэтжи
возглавит турнир UFC 254. В карде дебютные бои под эгидой промоушена проведут казахстанские бойцы Шавкат Рахмонов
и Сергей Морозов
. Первый будет биться
с бразильцем Алексом Оливейрой, а второй встретится с двоюродным братом Хабиба Умаром Нурмагомедовым.
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