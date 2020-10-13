Друг Конора предложил уволить из UFC обидчика Куата Хамитова

Выступавший ранее в UFC
ирландский боец Артем Лобов
резко высказался в адрес россиянина Зубайры Тухугова
, сообщает "Р-Спорт
".
Ирландец российского происхождения известен близкими отношениями с Конором Макгрегором
. Лобов активно участвовал в конфронтации с командой Хабиба Нурмагомедова
, куда входит и Тухугов.
"На мой взгляд, сейчас его стоит уволить из UFC. Давайте посмотрим на это объективно. Тухугов недавно вернулся после двухлетней дисквалификации за прием стероидов, а потом провалил весогонку, что Дана Уайт ненавидит. Дальше он не просто проиграл бой, а все время убегал от своего соперника. Если этот парень и останется в UFC, то только благодаря Хабибу", - приводит слова Лобова MMA Fighting.
При этом ирландец добавил, что по-прежнему готов подраться с Тухуговым даже бесплатно. "Я не перестану бросать вызов этому парню. Наш бой должен состояться", - сказал Лобов.
Отметим, что Тухугов в свое время дрался с казахстанским бойцом Куатом Хамитовым
. Это случилось на турнире в Алматы в 2013-м году. Тогда раздельным решением судей победил Тухугов.
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