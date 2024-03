Левандовски повторил достижение Роналду

"Барселона" обыграла в гостях мадридский "Атлетико" (3:0) в 29-м туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), передают Vesti.kz.

Один из мячей забил нападающий сборной Польши Роберт Левандовски. Видеообзор игры доступен по этой ссылке.

Левандовски оформил 1+2 в этом матче. Последним игроком с 3 результативными действиями в выездном матче против "Атлетико" был Криштиану Роналду в 2016 году.

