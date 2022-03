"Барселона" тайно подписала двух игроков

Инсайдер и журналист Фабрицио Романо раскрыл трансферные цели "Барселоны", назвав имена футболистов, которые переберутся в испанскую команду.

"Президент "Барселоны" Лапорта подтверждает: "Мы подписали два контракта на следующий сезон. Один - полузащитник, другой - центральный защитник. Но мне не разрешено называть их имена". ✍🏻📑 #ФКБ

"Сделки Франка Кессье и Андреаса Кристенсена полностью согласованы", - дополняет комментарий источник.

Оба футболиста, выступающие сейчас за "Милан" и "Челси", могут перебраться в каталонский клуб в статусе свободных агентов.

Barça president Laporta confirms: "We've completed two signings for the next season: one is a midfielder, the other one is a centre-back. But I'm not allowed to mention their names". ✍🏻📑 #FCB



Of course, Franck Kessié and Andreas Christensen deals are both fully agreed.