Защитник испанского клуба оскорбил нового тренера "Барселоны" во время матча Ла Лиги

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Защитник испанского клуба оскорбил нового тренера "Барселоны" во время матча Ла Лиги

Нидерландец уже пожаловался на игрока.

Защитник испанского клуба оскорбил нового тренера "Барселоны" во время матча Ла Лиги
Рональд Куман. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
0
Защитник "Хетафе" Аллан-Ромео Ньом оскорбил главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана во время матча шестого тура чемпионата Испании (1:0), сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sport.es.

По данным источника, футболист назвал тренера "сукиным сыном", а затем послал его подальше. После матча Куман пожаловался на действия игрока тренеру "Хетафе" Хосе Бордаласу. Впрочем, тренер "Хетафе" усомнился в подобном поведении Ньома, но заверил Кумана, что поговорит с игроком, так как подобные действия являются недопустимыми. В "Барселоне" пока не приняли решение, будет ли клуб подавать жалобу на Ньома.

Матч "Хетафе" - "Барселона" состоялся на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" в Хетафе. Единственный гол был забит на 55-й минуте - Хайме Мата реализовал пенальти, назначенный за фол Френки де Йонга против Джене.

Отметим, что в "Барселоне" 57-летний Куман сменил 61-летнего испанца Кике Сетьена, которого уволили после крупного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Испания Барселона Куман Рональд Ла Лига

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
23:58
Футбол

Защитник испанского клуба оскорбил нового тренера "Барселоны" во время матча Ла Лиги
Вчера
09:56
Футбол

Аргентинский клуб подал в суд на "Барселону"
18 октября
15:33
Футбол

Три футболиста "Барселоны" согласились пойти на понижение зарплаты
18 октября
12:35
Футбол

"Манчестер Сити" определился с суммой на трансфер Лионеля Месси
18 октября
10:16
Футбол

"Барселона" и "Реал" впервые за 20 лет всухую проиграли матчи в одном туре Примеры
18 октября
07:56
Футбол

Команда экс-полузащитника "Астаны" нанесла "Барселоне" первое поражение в чемпионате Испании
17 октября
00:13
Футбол

Кандидат в президенты "Барселоны" задумал подписать самого дорогого футболиста мира
16 октября
09:12
Футбол

Лионель Месси в 2014-м году мог перейти в лондонский клуб за рекордную сумму
11 октября
11:16
Футбол

Луис Суарес назвал причину ухода из "Барселоны"
10 октября
19:05
Футбол

"Ювентус" поборется с "Реалом" и ПСЖ за 17-летнего футболиста за 37,5 миллиона евро
10 октября
15:17
Футбол

"Реал" предложит новые контракты Рамосу и Модричу
8 октября
15:52
Футбол

"Мечта - играть за "Барселону". Футболист "молодежки" - о контракте в Испании, Месси и сравнении с футболом в Казахстане
6 октября
10:45
Футбол

Продажа игрока в английский клуб привела в ярость главного тренера "Атлетико"
6 октября
09:26
Футбол

"Барселона" хочет снизить зарплаты игрокам из-за убытков
6 октября
07:22
Футбол

Испанский клуб объявил о трансфере футболиста молодежной сборной Казахстана
5 октября
09:41
Футбол

"Барселона" впервые потеряла очки при Кумане
2 октября
14:24
Футбол

"Барселона" купила нового Дани Алвеса
2 октября
10:10
Футбол

"Барселона" в меньшинстве выиграла второй матч в чемпионате Испании
1 октября
11:10
Футбол

"Бавария" приблизилась к рекорду "Барселоны" после завоевания Суперкубка
30 сентября
10:25
Футбол

"Все возможно". Президент "Атлетико" не исключил подписание контракта с Месси
29 сентября
10:22
Футбол

"Барселона" отказалась продавать "МЮ" 17-летнего вундеркинда
28 сентября
11:22
Футбол

17-летний футболист "Барселоны" повторил достижение Месси
27 сентября
08:12
Футбол

"Реал" одержал волевую победу в матче с пятью голами и удалением
25 сентября
21:23
Футбол

"Атлетико" официально объявил о переходе Луиса Суареса
25 сентября
13:56
Футбол

"Ни о чем не жалею". Гарет Бэйл впервые прокомментировал уход из "Реала"
24 сентября
22:28
Футбол

"Барселона" определила приоритетную цель после ухода Суареса
24 сентября
09:20
Футбол

"Барселона" объявила о переходе Луиса Суареса в "Атлетико"
23 сентября
20:48
Футбол

Суарес попрощался с одноклубниками и покинул базу "Барселоны" в слезах
21 сентября
07:18
Футбол

"Реал" потерял очки на старте нового сезона чемпионата Испании
20 сентября
16:02
Футбол

Президент "Барселоны" высказался о конфликте с Месси
15 июня 2019
00:05
Футбол

Как "Реал" представил Азара в качестве своего нового игрока
8 июня 2019
20:18
Футбол

Видео от "Реала" в честь трансфера Эдена Азара
13 июля 2018
17:54
Футбол

Как "Реал" попрощался с Криштиану Роналду
22 ноября 2015
12:55
Футбол

Обзор матча Реал-Барселона (0:4)
3 января 2015
19:10
Футбол

Фанаты "Атлетико" устроили охоту на Торреса
17 января 2013
11:40
Футбол

"Золотая коллекция" Лионеля Месси
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика