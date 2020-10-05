"Барселона" впервые потеряла очки при Кумане

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Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Люка де Йонга на восьмой минуте. "Сине-гранатовые" ответили точным ударом Филиппе Коутиньо на десятой.
Как итог, "Барселона" впервые оступилась при новом тренере Рональде Кумане, расположившись с семью очками на пятом месте из 20. В активе "Севильи" столько де баллов, но по дополнительным показателям она оказалась на шестой позиции.
В следующем туре, 18 октября, "Барселона" на выезде сыграет с "Хетафе", а "Севилья" в этот день также в гостях встретится с "Гранадой".
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