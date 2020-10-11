Луис Суарес назвал причину ухода из "Барселоны"

Экс-нападающий "Барселоны" Луис Суарес
предположил, что его выгнали из клуба из-за слишком близкой дружбы с капитаном Лионелем Месси
, сообщает Eurosport
со ссылкой на ESPN.
"В версии событий со стороны "Барселоны" много противоречий. Я бы попробовал найти решение, если бы дело было в финансовой или спортивной проблеме - такое можно понять. Но мне неясно, почему они приняли такое решение. Думаю, они хотели отдалить меня от Месси. Может быть, их раздражало то, что у меня хорошие отношения с Лео. Возможно, они не хотели, чтобы он был со мной так много времени. Однако я не могу найти никаких оснований полагать, что это наносило ущерб команде.
Мы постоянно искали друг друга на поле, но на благо команды. Возможно, они хотели, чтобы он больше играл с другими партнерами. Это могло иметь какое-то отношение к их решению. Я не могу найти другой причины, чтобы нас разлучить, потому что мы хорошо ладили на поле", - рассказал Луис.
Уругваец за шесть лет на "Камп Ноу" забил 198 мячей и выиграл 13 титулов.
О нежелании работать с Суаресом заявил новый главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман. В итоге нападающий перешел
в мадридский "Атлетико"
.
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