"Барселона" определилась с будущим Суареса

Каталонская "Барселона"
решила расстаться с нападающим Луисом Суаресом
, сообщает El Chiringuito TV.
По данным источника, "сине-гранатовые" сообщили 33-летнему уругвайцу, что он должен покинуть команду.
Ранее сообщалось, что Суарес может вернуться в "Аякс", за который выступал с 2007 по 2011 год. Клуб из Амстердама предложил 15 миллионов евро.
Также в услугах нападающего заинтересован "Ювентус". Туринский клуб готов предложить контракт на два года с зарплатой не более 3 миллионов евро, пишет TuttoMercatoWeb.
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Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. В начале июля он забил 195-й мяч в составе "сине-гранатовых", что позволило ему выйти на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Его контракт истекает 30 июня 2021 года. В минувшем сезоне он провел 36 матчей, забил 21 гол и сделал 12 передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Суареса в 28 миллионов евро.
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