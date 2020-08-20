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"Барселона" определилась с будущим Суареса

Форвард выступает за каталонцев с 2014 года.

"Барселона" определилась с будущим Суареса
Луис Суарес. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Испания
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Каталонская "Барселона" решила расстаться с нападающим Луисом Суаресом, сообщает El Chiringuito TV.

По данным источника, "сине-гранатовые" сообщили 33-летнему уругвайцу, что он должен покинуть команду.

Ранее сообщалось, что Суарес может вернуться в "Аякс", за который выступал с 2007 по 2011 год. Клуб из Амстердама предложил 15 миллионов евро.

Также в услугах нападающего заинтересован "Ювентус". Туринский клуб готов предложить контракт на два года с зарплатой не более 3 миллионов евро, пишет TuttoMercatoWeb.

Месси нашел "Барселоне" идеальную замену Суаресу

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. В начале июля он забил 195-й мяч в составе "сине-гранатовых", что позволило ему выйти на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Его контракт истекает 30 июня 2021 года. В минувшем сезоне он провел 36 матчей, забил 21 гол и сделал 12 передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Суареса в 28 миллионов евро.

 

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Метки:
Барселона

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