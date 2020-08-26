"Барселона" решила обойтись без суда и продать Месси

Испанская "Барселона"
не собирается доводить дело до суда и намерена продать капитана команды Лионеля Месси
, сообщает РИА Новости
со ссылкой на AS.
На днях прошла информация, что Месси уведомил "Барселону" о желании расторгнуть действующий контракт с клубом. Нападающий хочет воспользоваться пунктом в своем контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение с "Барселоной" в одностороннем порядке в конце каждого сезона. В клубе полагают, что этот пункт сейчас нельзя применить, так как он истек 10 июня. Аргентинец считает, что сезон, растянутый из-за пандемии коронавируса, закончился недавно, и данный пункт можно изменить с учетом нынешней ситуации.
По информации издания, руководство "Барселоны" не хочет судиться по этому поводу с Месси, так как бюджет клуба уменьшился из-за пандемии коронавируса, и намерено извлечь максимум из нынешней ситуации. В "Барселоне" хотят, чтобы трансфер Месси стал самым дорогим в мире, и просят за аргентинца на один евро больше, чем за переход Неймара. Бразильский нападающий перешел во французский "Пари Сен-Жермен" в 2017 году после того, как представители Неймара выплатили "Барселоне" 222 миллиона евро.
Месси дебютировал за "Барселону" в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за "сине-гранатовых". Вместе с клубом аргентинец выиграл множество трофеев. Также является шестикратным обладателем "Золотого мяча".
Ранее испанские СМИ назвали
причины ухода аргентинца из команды. При этом определились
клубы-фавориты на покупку Месси.
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