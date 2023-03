В США вступились за Головкина после отказа от титула WBA

Известный обозреватель бокса из США Дэн Рафаэль вступился за казахстанского боксера Геннадия Головкина после того, как он отказался от титула чемпиона мира по версии WBA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

40-летний казахстанский боксер отказался от участия в промоутерских торгах по организации боя с регулярным чемпионом Эрисланди Ларой. В итоге кубинец был назван организацией единственным чемпионом в среднем весе.

Ранее GGG уже отказался от пояса IBF, и теперь у него остался только титул IBO.

Один из подписчиков Рафаэля обвинил Головкина в том, что он уклонялся от встречи с Ларой:

Рафаэль парировал это высказывание:

Lololol. GGG has never ducked anyone. Ever. Always been the other way around. Lara and Falcao mandatories had no commercial viability. https://t.co/qaiWCfOajL