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В США вступились за Головкина после отказа от титула WBA

В США вступились за Головкина после отказа от титула WBA
©DAZN

Известный обозреватель бокса из США Дэн Рафаэль вступился за казахстанского боксера Геннадия Головкина после того, как он отказался от титула чемпиона мира по версии WBA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

40-летний казахстанский боксер отказался от участия в промоутерских торгах по организации боя с регулярным чемпионом Эрисланди Ларой. В итоге кубинец был назван организацией единственным чемпионом в среднем весе.

Ранее GGG уже отказался от пояса IBF, и теперь у него остался только титул IBO.

Один из подписчиков Рафаэля обвинил Головкина в том, что он уклонялся от встречи с Ларой:

"Называй это как есть, он уклонялся от Лары; у Монро не было коммерческой выгоды, у Шереметы тоже, Лара вызывал GGG в течение многих лет"

Рафаэль парировал это высказывание:

"Лололол. GGG никогда ни от кого не уклонялся. Никогда. Всегда было наоборот. Мандаты Лары и Фалькао не имели коммерческой целесообразности".

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