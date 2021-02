Силач Кокляев после нокаута от Емельяненко победил блогера и одержал первую победу в профи

Известный стронгмен Михаил Кокляев победил блогера Артема Тарасова в бою по правилам профессионального бокса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Необычный поединок в супертяжелом весе состоялся в рамках боксерского шоу "Короли ринга" в зале "Вегас Сити Холл" в Москве.

Бой был запланирован на четыре раунда и продлился всю дистанцию - Кокляев одержал победу решением судей.

Для силача это был уже второй поединок в профи и первая победа. Ранее, в ноябре 2019 года, он был в первом раунде нокаутирован бойцом ММА Александром Емельяненко.

Russian strongman Mikhail Koklyaev (1-0) with the 4 round victory over mixed martial artist Artem Tarasov (0-1) in the pro heavyweight boxing debut for both fighters in Moscow, Russia. As @KingDanesh said, I've never seen someone overheat in a boxing ring quite like Koklyaev pic.twitter.com/5RPH18if94