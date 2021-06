Рефери устроил клоунаду в ринге и испортил бой отказавшемуся драться с Джукембаевым узбекскому нокаутеру

Рефери испортил в Ташкенте (Узбекистан) поединок местного проспекта первого полусреднего веса (до 63,5 килограмма) Шохжахона Эргашева (20-0, 18 КО) с малоизвестным африканцем Салиму Дженго (16-4, 10 КО), сообщает vRINGe.com.

Эргашев потряс оппонента в стартовом раунде. Рефери сразу же остановил бой, зафиксировал победу фаворита. Недовольными оказались все: победитель, проигравший, болельщики. Рефери понял, что сглупил, и захотел продолжить схватку после такой вот остановки...

Совещание с Атлетической комиссией продолжалось почти десять минут, болельщики от скуки принялись бросаться хламом на ринг, после чего ринг-аннонсеру пришлось отдуваться за всех: результат боя остался без изменений.

(1/3) Unbelievable scene in the main event in Uzbekistan. Shohjahon Ergashev (20-0, 18 KO's) clearly in a mismatch with Salimu Jengo (16-4), lands some hard shots in the 1st and the referee steps in and calls the bout off giving Ergashev the TKO-1 victory. However... pic.twitter.com/x6cBPwJSlx