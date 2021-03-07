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"Поражения Головкину и нокаут старого Ковалева". Известный тренер раскритиковал Альвареса и предложил побить Бетербиева и Бивола

Тедди Атлас считает, у "Канело" нет внушительных побед.

"Поражения Головкину и нокаут старого Ковалева". Известный тренер раскритиковал Альвареса и предложил побить Бетербиева и Бивола
Фото: bleacherreport.net©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Известный американский тренер, комментатор и эксперт бокса Тедди Атлас раскритиковал Сауля "Канело" Альвареса (55-1-2, 37 КО), в том числе за результат боев с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает vringe.com. Он считает, что месиканец, не имеющий убедительных побед, должен вернуться в полутяжи и доказать свою состоятельность, побив россиян Артура Бетербиева (15-0, 15 КО) и Дмитрия Бивола (17-0, 11 КО).

"Если он реально претендует на то, чтобы считаться величайшим боксером в истории Мексики, тогда ему всенепременно нужно вернуться в полутяжи, ведь он уже боксировал в этом весе, и побить чемпионов мира Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Не утверждаю, что в таком случае мои симпатии сразу же будут на его стороне в этом вопросе, но как минимум я больше уже не стану люто критиковать вас за такие разговоры. Если он побьет этих чуваков, у меня не останется аргументов, чтобы разнести в пух и прах ваши слова..

А без этих побед... Ну, судите сами. Он в боксе с 15 лет, провел 58 поединков. У него есть поражение Флойду Мейвезеру. И это не был конкурентный бой. Он взял титул в полутяжах, нокаутировав старого изношенного Сергея Ковалева.

У него была непростая победа над Дэниэлом Джейкобсом. Официально в его активе ничья и поражение с Геннадием Головкиным, хотя я и многие другие считаем, что он проиграл дважды.

Он побил мелкого изношенного Мигеля Котто. Он намучался в бою с Эрисланди Ларой. Он побил мелкого и возрастного Шейна Мосли. А еще Остина Траута, который обычно проигрывал на топ-уровне. Нечего стыдиться, это крутое резюме. Но его не сравнить с великими мексиканскими чемпионами прошлого", - сказал Атлас. 

Напомним, первый бой Головкина с "Канело" состоялся в сентябре 2017 года и завершился спорной ничьей. Годом позже мексиканец одержал минимальную победу. Их третий поединок называют самым ожидаемым в 2021 году. 

Альварес, чемпион мира по версиям WBC и WBA во втором среднем весе, проведет следующий бой 8 мая против обладателя пояса WBO в этом дивизионе британца Билли Джо Сондерса (30-0, 14 КО) 

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Метки:
Головкин Геннадий Альварес Сауль Мейвезер Флойд Профессиональный бокс Ковалев Сергей WBC IBF Джейкобс Дэниэл Бивол Дмитрий Бетербиев Артур

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