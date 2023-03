Жестким нокаутом закончился бой сына двукратного олимпийского чемпиона по боксу

Проспект легкого веса кубинец Хадиер Эррера (10-0, 8 КО) одержал победу в главном событии вечера бокса в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Сын двукратного олимпийского чемпиона кубинца Анхеля Эррера Веры встречался с филиппинцем Хармонито Делой Торре (22-5, 14 КО). Развязка наступила в третьем раунде, когда Эррера поймал соперника на выходе из клинча левым хуком, после чего Торре "замертво" упал на канвас.

Jadier Herrera (10-0, 8 KO’s) with the club KOTY contender, a KO-3 win over Harmonito Dela Torre (22-5) in their lightweight bout in Dubai, United Arab Emirates pic.twitter.com/h93jtzATPF