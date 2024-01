Головкин лучше Бетербиева: реакция промоутера GGG

Известный промоутер Том Леффлер, долгое время сотрудничавший с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), отреагировал прокомментировал сравнение россиянина Артура Бетербиева (20-0, 20 КО) с казахстанским боксером, сообщают Vesti.kz.

В частности, подкастер Mr. Boxing Guru поставил Головкина выше Бетербиева:

Леффлер поблагодарил "Гуру":

Guru, glad you are reminding people how special GGG was, that was the most dominant run in his prime that we have seen in recent boxing history. Not sure I would say died on the vine, he was the most active world champion selling out arenas worldwide, even if the other champions… https://t.co/G5b0ECQerf