Эпичный нокаут и апсет открыли вечер бокса в США

На арене Armory в Миннеаполисе (США) прошел вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялся большой апсет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На ринге сошлись проспект полусреднего веса американец Деррик Джексон (10-1, 5 КО), который неожиданного проиграл соотечественнику Уилли Джонсу (9-2, 6 КО). Развязка наступила в первом раунде, когда андердог поймал фаворита левым хуком.

What a shot 😳



Willie Jones KOs Jackson with a powerful left hook to score the huge upset win.