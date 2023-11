Алимханулы нашли соперника с рекордом 18-0

Аналитик ESPN Фернандо Барбоса поделился мнением о том, кто мог бы составить достойную конкуренцию чемпиону миру по версиям WBO и IBF в среднем весе из Казахстана Жанибеку Алимханулы (15-0, 10 КО), сообщают Vesti.kz.

Один из подписчиков в твиттере спросил эксперта о том, как он относится к поединку Алимханулы против британского проспекта Хамзы Шираза (18-0, 14 КО), на что получил ответ.

Названы дата следующего боя и соперник Алимханулы

Добавим, что свой следующий бой Шираз проведет 2 декабря в Британии, где подерется с соотечественником Лиамом Уильямсом (24-4-1, 19 КО) за титулы WBC Silver и Commonwealth Boxing Council (Боксерский совет Британского содружества) в среднем весе.

Алимханулы в октябре завоевал титул IBF в октябре в США, досрочно победив немца итальянского происхождения Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО).

I need to see more of him but he got my attention last time I saw him fight. Exciting fighter with solid power and big physical dimensions for a 160...Vs. Alimkhanuly could be a helluva fight...Sheeraz under the radar until now...