"В топы выбивается голодная молодежь". Кто способен заменить Головкина в списке звезд

Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов порассуждал на тему преемника казахстанца Геннадия Головкина в списке мировых звезд. По его словам, озвученных корреспонденту Vesti.kz, трудно выбрать кого-то одного, плюс активна сейчас молодежь.
"К счастью, свято место пусто не бывает, и сейчас в топы активно выбивается целая плеяда голодной молодежи. Особняком стоит легкий вес, где собрались Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис, Девин Хэйни и Райан Гарсиа, каждый из которых хорош по-своему. Уверенно показывают себя с отменной стороны Верджил Ортис и Джарон Эннис, Даниэль Дюбуа, Шакур Стивенсон и Стивен Фултон…
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