Головкин может сознательно чуть подрастянуть поединок - эксперт о шансах Шереметы в бою с GGG

Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов прокомментировал выбор соперника на следующий поединок, сделанный казахстанцем Геннадием Головкиным. Также в интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что проблем у GGG в предстоящем бою не будет.
"Считаю, Шеремета на данном этапе является весьма неплохим вариантом. Самое то, чтобы вновь почувствовать ринг, сбросить ржавчину, "смазать" механизмы, пристреляться и продышаться после простоя. Выходить прямо сейчас на того же "Канело" или Чарло было бы безрассудно.
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